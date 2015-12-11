Diyarbakır'da 14 kişinin öldüğü olayların telsiz kayıtları imha edilmiş

Diyarbakır'da 2006 yılında meydana gelen olaylarda 8 yaşındaki Enas Ata ve 14 yaşındaki Mahsun Mızrak'ın başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu ölümü davasında emniyete talimat yazan mahkeme, olaylarla ilgili tüm telsiz kayıtlarının gönderilmesini istedi. Emniyet Müdürlüğü'nden verilen cevapta telsiz kayıtlarının imha edildiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Diyarbakır'da, 28 Mart 2006 tarihinde çıkan olaylarda 8 yaşındaki Enas Ata ve 14 yaşındaki Mahsun Mızrak'ın başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili 3 polisin 'Olası kast sonucu ölüme neden olmak' suçundan ömür boyu hapis hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz polisler H.A, N.Ö. ve B.Ö. katılmadı. Gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, Emniyet Müdürlüğü'nden, 2006 yılında çıkan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili telsiz kayıtlarının istendiği talimata cevap geldiğini söyledi. Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda telsiz kayıtlarının 3 ve 5 yıllık periyotlar halinde imha edildiği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü, 2006 olaylarına ilişkin kayıtların da uygulama kapsamında imha edildiğini belirtti.

Tutuklama talebi reddedildi

Söz alan mağdur avukatı Soran Haldi Mızrak, Enes Ata ve Mahsun Mızrak'ın ölmesine neden olan gaz fişeklerinin kaybolması ve değiştirilmesine ilişkin mahkemenin yaptığı suç duyurusunun sonucunun sorulmasını istedi. 29 celseden beri sanıkların tutuklanması talebinde bulunduğunu belirten Mızrak, polislerin tutuklanmasını istedi. Ara kararlarını açıklayan mahkeme sanıkların tutuklanması talebini reddetti. Gaz fişeklerinin kaybolmasına ilişkin suç duyurusunun akibetinin sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Gaz fişekleri kayboldu

Diyarbakır'da 28 Mart 2006 günü çıkan olaylarda başına gaz fişeği isabet eden Enes Ata ve Mahsun Mızrak'ın yaşamını yitirmesine ilişkin 3 polisin yargılandığı davada daha önce 14 yaşındaki Mahsun Mızrak'ın kafatasından çıkarılan gaz fişeğinin adli emanet deposunda değiştirilerek yerine av tüfeği fişeği konulduğu tespit edilmişti. Dava sürecinde Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda 8 yaşındaki Enes Ata'nın delil niteliğindeki elbiselerinin de herhangi bir mahkeme kararı olmadan imha edildiği ortaya çıktı. Davanın geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasında da Enes Ata'nın başına isabet eden gaz fişeğinin de adli emanet deposunda kaybolduğu ortaya çıktı. Mahkeme bir gaz fişeğinin değiştirilmesi, diğerinin kaybolmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.