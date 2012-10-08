Diyarbakır'a 25 savaş uçağı gönderildi

TSK, bugün Diyarbakır'da bulunan 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na, takviye amaçlı 25 savaş uçağı gönderdi. Uçakların Suriye'deki gelişmeler ve olası sınır ötesi operasyonlar için gönderildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi konusunda hükümete 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresinin TBMM'de kabul edilmesi ve Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi'ne düşen top mermesinin 5 kişinin ölümüne neden olması ardından 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nde hareketlilik görüldü. Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK kamplarına yönelik dün düzenlenen hava operasyonu ardından bugün askeri üste yeniden hareketlilik göze çarptı. Öğle saatlerinden itibaren çok sayıda F-16 savaş uçağı Diyarbakır'daki askeri üsse iniş yaptı. Öğlen saatlerinde başlayan ve saat 16.00'a kadar devam eden uçak inişlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığı ifade edildi.

Muhtemel hava harekatlarına katılacaklar

Tükiye’nin diğer üslerinden Diyarbakır'a gönderilen savaş uçaklarının sayısının 25 olduğu belirtildi. Askeri kaynaklar, Suriye'deki gelişmeler ve sınır ötesine düzenlenmesi olası operasyonlar için Diyarbakır'daki 8'nci Ana Jet Üssü’nün savaş uçaklarıyla takviye edildiğini belirtti. Takviye olarak gönderilen savaş uçaklarının bölgede yapılması muhtemel bir hava harekatına 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu bulunan 'Pars' ve 'Atmaca Filoları'nın öncülüğünde katılacağı belirtildi. Bu arada Diyarbakır'da bulunan Pars ve Atmaca filolarına bağlı F-16 savaş uçakları da gün boyunca pisttek kalkarak eğitim uçuşu yaptı.