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Diyarbakır, Van, Mardin ve Batman'da asker sokakta

Diyarbakır, Batman ve Van’da askeri birliklerin ve jandarmaya ait zırhlı araçların da sokağa çıktığı görüldü

08 Ekim 2014 11:54

Diyarbakır'da, sokağa çıkma yasağının ardından gece kentin ana arterlerinde 7. Kolordu Komutanlığı'na ait zırhlı birlikler güvenlik önlemi aldı. Van, Mardin ve Batman'da da askeri birlikler sokaklardaydı.

Türkiye, Suriye sınırındaki Kobani kentine yönelik IŞİD saldırısının ilerlemesi nedeniyle gergin günler geçirirken, bu gerilimin zembereği adeta dün koptu. Günlerdin yurdun pek çok noktasında devam eden eylemler dün kimi zaman karşıt grupların çatıştığı korkutucu sokak hareketlerine dönüşürken özellikle doğu illerinde polisin zaman zaman yetersiz kaldığı görüldü. Radikal’de yer alan habere göre, Diyarbakır, Batman ve Van’da askeri birliklerin ve jandarmaya ait zırhlı araçların da sokağa çıktığı görüldü.

Diyarbakır'da, valiliğin sokağa çıkma yasağı kararı almasının ardından gece Elazığ ve Siverek caddeleri başta olmak üzere kentin ana arterlerinde 7. Kolordu Komutanlığı'na ait zırhlı birlikler güvenlik önlemi aldı.

Mardin’in sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kızıltepe ilçesinde de gece olayların sürmesi üzerine askeri birlikler ilçe merkezine indi. Batman’da da akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerler kent merkezine indi.

 

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