BM: Kobanê düşerse Türkiye tehdit altına girer

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye temsilcisi Staffan de Mistura, "Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadele konusunda ciddiysek Kobanê’ye yardım etmeliyiz. Sınırın neredeyse tümünü IŞİD'in kontrol etmesi Türkiye'yi de riske sokar" dedi.

Mistura sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer IŞİD Kobanê’ye alırsa büyük bir insani trajedi ve katliam yaşanması söz konusu. Ayrıca Türkiye'yi de tehdit eder hale gelecekler. Kararı Türkiye'ye bırakıyorum."

IŞİD'in Kobanê kuşatması devam ederken, ABD öncülüğündeki koalisyon Kobanê çevresine yönelik bombardımanı sürdürdü. YPG komutanı Meysa Abdo da BBC'ye yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin 'en etkili saldırıları gerçekleştirdiğini' söyledi.

ABD ordusu, Kobanê çevresine Pazartesi ve Salı günü beş hava saldırısı düzenlendiğini doğruladı fakat saldırıların zamanlamasıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tankların, ağır silahların ve savaşçıların hedef alındığı saldırıların 'başarılı olduğu' belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Gaziantep'te yaptığı konuşmada, 'Kobanê'nin düşmek üzere olduğunu' söyledi ve 'sadece havadan bombalamakla terörün sona ermeyeceğini' ifade etti.

Kobanê'deki YPG (Halk Savunma Güçleri) / YPJ (Kadın Savunma Birlikleri) komuta konseyi üyesi Meysa Abdo ise, BBC News'den Güney Yıldız'a verdiği Kürtçe mülakatta, 'Koalisyon güçlerinin şimdiye kadarki en etkili hava saldırılarını dün geceden bu yana gerçekleştirdiğini' söyledi ve "Şimdiye kadar böyle etkili bir şekilde vursalardı IŞİD kente yaklaşıp bu düzeyde tahribat yapamazdı" dedi.

Koalisyon güçlerinin ilk kez Kobanê'de IŞİD'le çatışan YPG ile koordinasyon halinde hava saldırıları düzenlediği de belirtiliyor.

Kobanê'de ağır silahları bulunmadığı için IŞİD'e karşı hafif silahlarla "fedai bir ruhla karşı koymaya çalıştıklarını" da belirten Abdo'ya göre, Koalisyon'un IŞİD'i vurmakta ciddi olması durumunda IŞİD'e karşı mücadeleye öncülük edebileceklerini de belirtti.

Dün Kobanê merkezine doğudan girmeye çalışan IŞİD'in yoğun çatışmaların ve hava operasyonlarının ardından saldırıları güneye kaydırdığı ifade ediliyor.

Kobanê batı, güney ve doğudan IŞİD militanları tarafından kuşatılmış durumda.

'Kobanê hiçbir zaman düşmez'

Abdo ayrıca IŞİD'e karşı Koalisyon güçleriyle sınırlı da olsa koordinasyon içinde olduklarını doğruladı ve "Bize bazen hedefleri sordukları doğru. Belirli bir irtibat var, fakat yetersiz. Keşif uçakları var fakat biz söylemezsek hangi noktaları vuracaklarını bilmeleri zor." diye konuştu.

YPG komutanı Abdo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kobanê düşmek üzere" şeklindeki ifadesine de şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kobanê'nin düşeceğini söyleyenler hayal görüyor. Kobanê hiçbir zaman düşmez. Kobanê'nin düşmesi Erdoğan için tümüyle iyi haber de olmaz. Sınırının büyük kısmında IŞİD mi olsun istiyor? Kürtler Türkiye'de kendisine karşı ayağa kalktı."

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Eylül ortasından bu yana, Kobanê'de yarısından fazlası cihatçı savaşçılar olan en az 412 kişinin öldüğünü duyurdu.

BBC'nin Türkiye-Suriye sınırından bildiren muhabiri Paul Adams, 'koalisyonun hava saldırılarının ilk defa fark yarattığını' belirtti ve Kobanê'deki kaynakların 'saldırıların artmasını istediğini' aktardı.

Paul Adams, "Türk askerinin müdahil olmasını istemediklerini söylüyorlar, fakat Türkiye'nin silahlı Kürt savaşçıların kendilerine katılması için geçişine izin verilmesini istiyorlar" diyor ve 'henüz görünürde böyle bir izin verileceğine dair işaret olmadığını' ekliyor.

BBC'nin İstanbul'dan bildiren muhabiri Mark Lowen, "Kobanê'deki kriz Türkiye ve Kürtler arasındaki iç savaşın hayaletini yeniden uyandırdı" yorumunu yapıyor.

Erdoğan: Hava saldırılarıyla bu iş çözülmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Gaziantep ve İslahiye'de mültecilere hitaben yaptığı konuşmalarda, Cardiff'te geçen ay yapılan NATO toplantısında ittifak üyelerine ''Bu iş sadece hava saldırılarıyla olmaz, kara harekatında bu görevi ifa edenlerle iş birliği kurulmadıkça hava saldırıyla bu iş çözülmez'' dediğini aktardı.

Erdoğan, Kobanê'deki durumla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Şu anda Kobanê düştü, düşüyor. Üç şey istedik. Bir, uçuşa yasak bölge ilan edilmesi lazım. İki, o bölgeye paralel güvenli bölge ilan edilmesi lazım. Ve eğit donat anlayışıyla Suriye'de ve Irak'ta orada ılımlı muhalif kesimin hem eğitilmesi hem donatılması lazım."

IŞİD'in Kobanê saldırısını protesto edenler de Türkiye'nin birçok ilinde sokaklara döküldü.

Beş ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve çıkan olaylarda en az 9 kişinin öldüğü bildirildi.