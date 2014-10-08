MHP'den Kobanê eylemleri uyarısı: Uyanık olun

MHP'den Kobanê eylemlerine yönelik sağduyu çağrısı geldi. MHP binalarına yönelik saldırı haberlerini yalanlayan İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, "Camiamıza 'uyanık olun, provokasyona gelmeyin' uyarısında bulunduk" dedi.

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini anlatarak, bu duruma katkıda bulunmanın doğru olmadığını ifade etti. Parti teşkilatlarını uyardıklarını anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"Camiamıza 'uyanık olun, provokasyona gelmeyin' uyarısında bulunduk. Bağcılar'da lastik yanıyor, araba yanıyor, 'MHP İlçe Başkanlığı yanıyor' diye haberler veriliyor. Bizim arkadaşlarımızı alana çekmek adına, insanlarımızı tahrik ediyorlar, böyle bir şey hiçbir yerde gerçekleşmemesine rağmen. Biz tüm yetkililerle görüşüyoruz. Bu ülke meselesi bir siyasi partiyle alakası olan bir süreç yaşanmıyor. Sağduyulu olunması lazım, basının sağduyulu olması lazım. Yanlış yönlendirmelerle, halkı farklı noktalara taşımakla, bazı yaraları kaşımakla topluma fayda sağlayamayız. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Halkı duyarlı olmaya, sağduyulu davranmaya çağırıyoruz."

Karataş, insanlarda bir "gaz birikimi" olduğunu dile getirerek, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün mensupları, gençlik teşkilatlarımız, hiçbir mensubumuz sokağa inmemek şartıyla siyasi mücadelemizi gerçekleştireceğimizi, bütün kamuoyuyla paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz. Sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.