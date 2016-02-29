Diyarbakır Valiliği: PKK, Sur'daki güvenlik koridorlarına patlayıcı döşedi

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde 2 Aralık 2015’ten bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği bölgede sivillerin çıkması için güvenlik güçlerinin açtığı koridorlara, PKK’lılarca patlayıcı döşendiğini belirtti. Valilik, açılan güvenlik koridorundan kimsenin çıkmadığını duyurdu.

DHA’nın haberine göre; valilik açıklamasında PKK’ya karşı 6 mahalledeki operasyonların 18 Aralık’tan bu yana sürdüğü hatırlatılarak şöyle dendi: “Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallelerde var olduğu öne sürülen kadın ve çocukların tahliyesi ve bölgedeki bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olması için 17, 18, 19, 23, 24 Şubat 2016 tarihlerinde güvenlik güçlerince her türlü emniyet tedbiri alınmış ve ses yayın cihazları ile duyurulmuştur. Ancak, çıkan şahıs veya bölücü terör örgütü mensubu olmamıştır.

26 Şubat 2016’da son defaya mahsus olmak üzere, var olduğu iddia edilen kadın, çocuk ve yaşlıların Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Dört Ayaklı Minare bölgesinden operasyon bölgesi dışına tahliye edilebilmesi amacıyla sağlık ekipleri ile birlikte beklenilmiş, ancak çıkan olmamıştır. Güvenli tahliye için her türlü tedbir alınmış, ancak bunu fırsat bilen bölücü terör örgüt mensuplarının bu saatlerde Köprülü Sokak bölgesinde sokak araları ve yollara el yapımı patlayıcı döşedikleri havadan çekilen görüntülere yansımıştır. Bu durum bölgede mağdur şahısların olduğu iddiasının şüpheyle karşılanmasına neden olmaktadır.”

Bu arada Genelkurmay, Diyarbakır Sur’da 3, Şırnak İdil’de de 5 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Buna göre öldürülen PKK’lı sayısı Sur’da 240, İdil’de 53’e yükseldi.