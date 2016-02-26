Sur'da 1,5 saat açık kalan tahliye koridorundan kimse çıkmadı

Diyarbakır Valiliği'nin, Sur ilçesindeki vatandaşların çatışma bölgesinden çıkması için oluşturduğu koridordan kimse çıkmadı. Güvenlik güçleri, verilen sürenin başında ve sonunda defalarca anons ederek, bölgedeki vatandaşların ve örgüt mensupların çıkmasını istedi. Ancak verilen 1,5 saatlik sürede çıkan olmadı.



Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallelerdeki kadın ve çocukların tahliye edilebilmesi ve PKK'lı teröristlerin teslim olması için daha önce 4 kez koridor oluşturmuştu. Valilik, yazılı bir açıklama yaparak, bugün son kez saat 15.30 ila 17.00 arasında koridor oluşturulacağını açıklamıştı. Belirtilen saatte Balıkçılarbaşı semtinde Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare sokağından güvenlik koridoru oluşturuldu.



Valilik, bölgeden görüntü almak isteyen gazetecilere de izin verdi. Tahliye için belirtilen saatte, çatışmaların devam ettiği Hasırlı ve Savaş Mahallesi'nde operasyon durduruldu. Silah seslerinin susmasının ardından zırhlı araçlara örgüt mensuplarına ve vatandaşlara ayrı ayrı çağrı yapılarak güvenlik koridorundan tahliye olmaları istendi. Güvenlik güçleri yaptığı anonsta, bölgede bulunanların Cumhuriyet İlköğretim Okulu önüne gelmeleri gerektiği belirtildi. Anonsta, teslim olan örgüt mensuplarının infaz edildiği iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulandı. Vatandaşlara ise her türlü kolaylığın sağlanacağı kaydedildi. Verilen sürenin bitmesine 5 dakika kalan güvenlik güçleri yine anons etti. Anonsta, verilen sürenin bitimine 5 dakika kaldığı, bundan sonra operasyona devam edileceği kaydedildi. Saatler 17.00’ı gösterdiğinde sürenin bittiği belirtilerek, gazetecilerin bölgeyi terk etmeleri istendi.

Radikal'de yer alan habere göre; Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 4 Şubat 2016 tarihinden itibaren 18 gündür operasyon bölgesinin her noktasından duyulacak şekilde anonslara devam edildiği ve bunun kayıt altına alındığı belirtilmişti. Açıklamada, daha önce yine sivillerin tahliyesi için yapılan çalışmalar anlatılarak, şöyle denmişti:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medyadaki bir kısım art niyetli şahısların, güvenlik güçlerinin gerçekleştirmiş olduğu huzur ve güvenlik operasyonunu sekteye uğratmak, kamuoyunu maksatlı olarak yanıltmak için yapmış olduğu yayınlara, vatandaşlarımızın itibar etmemesi önem arz etmektedir. Tüm bu çağrı ve iyi niyetli yaklaşımlara rağmen içerde olduğu iddia edilen çocukların ve yaşlı vatandaşların herhangi bir zarar görmeleri halinde bunun ahlaki, vicdani ve hukuki sorumluluğunun bunların sağ salim güvenlik güçlerine ulaşmasını engelleyen, başta bölücü terör örgüt mensupları olmak üzere onları propaganda aracı olarak kullanan kişilerin olacağı değerlendirilmektedir.

Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallelerde, 26 Şubat 2016 tarihlerinde saat 15.30 ile 17.00 saatleri arasında son defaya mahsus olmak üzere, güvenlik güçlerince her türlü emniyet tedbiri alınacak, var olduğu iddia edilen çocukların ve yaşlı vatandaşların Cumhuriyet İlköğretim Okulu bölgesinden operasyon bölgesi dışına tahliyesi edilebilmesi maksadıyla her türlü kolaylık sağlanacaktır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, Teröristle Mücadele ve terörden etkilenen vatandaşlarımıza karşı yürütülen yardım çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir."