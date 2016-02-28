Sur'da 1 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lılarca yapılan silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Şubat'ta Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 14.48'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" denildi.