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Sur'da 1 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 Aralık 2015'ten bu yana devam ediyor

28 Şubat 2016 20:13

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lılarca yapılan silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Şubat'ta Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 14.48'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" denildi.

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