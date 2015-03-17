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Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi’nde bir yılda 5 defa müdür değiştirildi

İki gün önce vekâleten atama yapılan şubede, müdür yardımcıları, amirler ve komiserler de karakollara sürgün edildi

17 Mart 2015 13:30

Türkiye’yi sarsan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra emniyet teşkilatında görevden almalar devam ediyor. Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi’nde (TEM) son bir yılda 5 kez müdür değişti. İki gün önce vekâleten atama yapılan şubede, müdür yardımcıları, amirler ve komiserler de karakollara sürgün edildi.

İsmail Avcı’nın Zaman’da yer alan haberine göre, TEM müdürü H.B., 17 Aralık’tan sonra görevden alınarak yerine N.Y. getirildi. 5 ay sonra N.Y. görevden alındı, bu sefer yerine O.B. atandı. Bir ay sonra ise O.B. görevden alındı ve yerine M.C. getirildi. M.C. ise 6 ay bu görevde kaldıktan sonra 2 gün önce görevden alınarak yerine vekâletten M.K. getirildi. Böylece geçen yıl mart ayından bu yana TEM müdürü 5’inci kez değiştirilmiş oldu. Müdürlerin yanı sıra bu birimde görev yapan şube müdür yardımcıları, emniyet amirleri, komiser ve uzman polisler de karakollara gönderildi.

Diyarbakır’da geçen hafta İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün üçüncü kez dağıtılmasının ardından bu sefer de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevden almalar oldu. Türkiye’nin en önemli güvenlik birimi olarak bilinen Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün müdürü görevden alınarak Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Yerine ise başka birimden bir müdür vekâleten getirildi. Diyarbakır TEM’deki ilk tasfiye geçen yıl mart ayında yaşandı. Başarılarıyla bilinen emniyet müdürü H.B., görevden alınarak Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Yerine ise N.Y. getirildi. 5 ay bu görevde kalan N.Y. ağustos ayında yapılan tasfiye dalgası kapsamında görevden alınarak başka birime gönderildi. Yerine ise O.B. getirildi. Bir ay terör müdürü olarak çalışan O.B. de ekim ayında görevden alınarak Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. O.B.’nin yerine bu sefer özel olarak M.C. getirildi. M.C., Diyarbakır’da 6 ay terör müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2 gün önce yaşanan tasfiyeler kapsamında görevden alınarak Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Yerine ise M.K. vekâleten getirildi. M.C.’nin neden görevden alındığı açıklanmadı. Böylece Mart 2014’ten bu yana Diyarbakır’ın terör müdürü 5’inci kez değiştirilmiş oldu. Müdürlerin yanı sıra bu birimde görev yapan şube müdür yardımcıları, emniyet amirleri, komiser ve uzman polislerin yerleri değiştirildi. Görevden alınan polis memurları, Çevik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alişan Polis Merkezi Amirliği’nin de aralarında bulunduğu birimlere gönderildi.

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