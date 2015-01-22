'3 bin 200 polis müdürüne önce fişleme sonra tasfiye' iddiası

Yasa tasarısıyla, parti polisine biat etmeyen 3200 polis müdürünün tasfiye planı deşifre oldu. Fişleme listelerinde ‘terfi veya emekli edilsin’ yazıldı. AYM’nin düzenlemeyi iptal ihtimaline karşı da tasfiye listesinin kanuna uydurulması ve adı geçen müdürlerin emekliye sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Hükümetin 24 Kasım 2014’te Meclis’e sevk ettiği İç Güvenlik Yasa Tasarısı ile emniyet teşkilatında büyük tasfiye yapılacağı ileri sürüldü. "Tasarıyla Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 55’inci maddesindeki değişiklik ve kanuna eklenen geçici 27’nci madde ile parti polisi yaklaşımına biat etmeyeceği öngörülen 3200 emniyet müdürünün emekli edilmesinin ön görüldüğü" iddia edildi.
Bugün'den Gökhan Özdağ'ın haberine göre, tasarının AYM’den dönme ihtimaline karşılık tasfiye listelerinin hazırlandığı, kanun yürürlüğe girer girmez zorunlu emeklilik işleminin uygulamaya konulacağı öne sürüldü.
Haber aynen şöyle:
‘AYM’ye karşı hazırlıklı liste’
Zorunlu emekli edilmesi ya da görevde kalması uygun görülen müdürlerin belirlenmesinde hiçbir objektif kriterin esas alınmadığı öne sürüldü. Tasarının geçici 27’nci maddesi gereği Yüksek Değerlendirme Kurulu’nca emekliliğe sevk edilecek olanlar hakkında geçmişteki emsal kararlar ve Anayasa’ya aykırı olduğu için AYM’nin iptal edeceğine kesin gözüyle bakıldığı için hazırlık yapıldığı iddia edildi.
Buna göre; AYM yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı verirse, yasa yürürlüğe girdiğinde Yüksek Değerlendirme Kurulu, hazırlanan tasfiye listesini imzalayıp İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın onayına sunacak. Konuyla ilgili bilgi notunun Bakan Ala’ya sunulduğu öğrenildi. Emekliliğe sevk edilmesi planlanan emniyet müdürlerinin birbirlerinden habersiz pazarlıklar yaptığı, aralarında yoğun güven bunalımının yaşandığı ve kendilerinin kullanılıp paçavra gibi atılacakları yönünde konuştukları ifade ediliyor.
Terfi pazarlığı
Tasfiyenin daha önce gündeme gelen fişleme iddiaları doğrultusunda yapılacağı iddia edildi. AKP’deki dar bir grubun İşçi Partisi ile birlikte hazırladığı iddia edilen listeye Feyzullah Arslan, Can Gökay, Saniye Yolcu, Gökten Gök ‘Alevi’ olarak fişlendi. Ramazan Akyürek, Ali Osman Kahya, Mustafa Sağlam ‘Fethullahçı’ olarak fişlenirken, Kemal Dikmen ‘Menzilci’, İbrahim Selvi ve Mehmet Tatlı ‘Süleymancı’ olarak fişlendi. Yine listelerde Mustafa Çil, Muhteşem Çavuşoğlu ‘Ülkücü’ diye, Mustafa Şentürk, Seyithan Bulu ve Kadir Yılmaz gibi isimler de ‘Nurcu’ diye fişlendi. Bu isimlerin emekliye sevk edilecek üst düzey emniyet müdürlerinin listesinde yer aldığı öne sürülüyor.
‘Biat eden yükseltilecek’
Paralelle mücadele adı altında tasarının bir cadı avına dönüşeceği vurgulanırken demokrat, hukuka bağlı şekilde görev yapan emniyet müdürlerinin hiçbir kriter olmaksızın, sadece taktir hakkı kullanılarak, objektiflikten uzak ölçülerle tasfiye edileceğine işaret ediliyor. Büyük tasfiye için ‘Emniyet teşkilatının hiyerarşi piramidini düzeltmek’ gerekçe gösterilse de, emniyet çevreleri “Aslında yapılan ‘biat ve parti polisi’ olmayan nitelikli personelin hukuksuz şekilde tasfiyesidir. Ardından ‘parti polisi müdürlerin yükseltilmesi’ anlayışı hayata geçirilecek” tespitinde bulundu.
‘Bazı isimlere emeklilik yok’
Emeklilik yaş hadleri yaklaşmasına rağmen sırf İşçi Partisi ile Ergenekon ekibiyle geçmişte yakın çalışmaları nedeniyle Mustafa Gülcü, Osman Ak, Rahmi Baştuğ, Ahmet Erdoğan gibi 1’inci sınıf emniyet müdürlerinin zorunlu emekli edilmeyip daha üst düzey aktif görevlere getirileceği belirtiliyor. Listelerin hazırlanmasında Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü ve 1. Hukuk Müşaviri Mehmet Akdeniz’in rol oynadığı kaydedildi. İki ismin tasfiye çalışması dolayısıyla tepki topladığı ifade ediliyor.