Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan: Kentte 3 gün test yapılmadı tabii ki vaka sayısı düşer!

Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının hızla arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır’da günlük vaka sayısının 300 ile 600 arasında değiştiği belirtiliyor. Son duruma ilişkin bilgi veren Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Başkanı Elif Turan, kentte testlerin 3 gün durdurulduğunu belirterek, "önceki gün başladı, tabii ki vaka sayıları düşer" dedi.

''Vaka sayısı bakanlığın açıkladığından fazla''

Mezopotamya Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, ildeki vaka sayısının 300 bandında olduğunu söyledi.

Turan, “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerde ilimizdeki vaka artışının ciddi boyutta olduğunu görüyoruz. Sahadan aldığımız veriler vakaların arttığı yönünde. Bu verilere göre, Bakanlığının açıkladığı tablonun üstünde vaka sayısı var. Diyarbakır’da günlük vaka artışı 300’dür. Belki bazı günlerde 400 olabiliyor. Ama ortalama 300 bandında gidiyor. Vaka artışında bir gün 700’den bahsedildi. Bir gün 600’den bahsedildi. Bugün sorduğumda 300-350 arasında. Diyarbakır’da 3 gün test yapılmadı. Dün (önceki gün) test yapılmaya başlandı. Test olmayınca sayı düşer elbette. 3 gün boyunca burada test yapılmadı” diye konuştu.

''Hastanelerde yatan sayısı 600''

Tüm il genelinde yatan hasta sayısının 600 olduğunu ifade eden Turan, hasta yoğunluğunun en çok yaşandığı hastanenin Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğuna işaret ederek, burada 200 hastanın bulunduğu, bunlardan 75’inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüklerini dile getirdi.

''2 haftada 84 sağlık çalışanı enfekte oldu''

Kentteki vaka sayılarını “alarm verici” olarak değerlendiren Turan, kentte 6 Ağustos itibariyle enfekte olan 346 sağlık çalışanı sayısının 84 artarak 430’a yükseldiğini belirtti. Turan, “Diyarbakır’da bize ulaşan sayıya göre 430 sağlık emekçisinin enfekte oldu. 6 Ağustos’ta enfekte olan sağlık çalışanı tablosunu yayınladı. O zaman 346 kişi enfekte olmuştu. Son 2 haftada, yani 13-14 günde 84 sağlık çalışını daha enfekte oldu. Bunlar bizim ulaşabildiğimiz, hasta olup belirti gösteren sağlık çalışanları bir de asemptomik, yani belirti göstermeyen sağlık çalışanları da var” ifadelerini kullandı.

''İstifalar artabilir''

Sağlıkçıların artan işi yüküne değinen Turan, istifalara dikkat çekerek, böyle devam etmesi halinde istifaların artacağını vurguladı. Diyarbakır’daki pandemi hastanelerinin tam kapasite ile çalıştıklarını dile getiren Turan, hastalığın yayılmasında etkin faktörlere işaret ederek, “Testi pozitif olanlar evlere gönderiliyor. Bu ciddi bir handikaptır. Bu kişi eve gidene kadar bir sürü kişi ile temas ediyor. Eve gidince aile içi bulaşa sebep oluyor. Biz bu yüzden evde karantinaya alınacak kişilerin de takibinin yapılmasını önemsiyoruz. Filyasyon çalışmalarına önem verilmesini söylüyoruz. Bu süreç şeffaf, toplumsal katılımla yürütülmeli, tabi sağlık meslek örgütlerinin de sürece dahil edilmesi lazım. Toplumun katılımı önemsenmeli. Birinci basamağı güçlendirmeliyiz muhakkak” diye kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilerin kendilerine güvenilir gelmemesinin nedeninin sahadan aldıkları bilgiler olduğunun altını çizen Turan, salgının yayılma hızının artmasında 1 Haziran itibariyle başlatılan normalleşmenin etkili olduğunun altını çizdi.

Turan, ayrıca en fazla Koronavirüs vakalarının görüldüğü Diyarbakır ilçelerinin başında Silvan ve Bismil’in geldiğini kaydetti.