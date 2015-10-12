Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı, bazı mahallelerde kalktı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı, 3 mahallede saat 20.00'de sona erdi. Cemal Yılmaz ve Cevat Paşa mahallerindeki sokağa çıkma yasağı sona ererken, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş mahallelerinde ve Gazi Caddesi'nde ise yasak devam ediyor. Diyarbakır Valiliği, 10 Ekim Cuma günü, merkez Sur ilçesinde 7, Yenişehir ilçesinde ise 2 mahallede saat 05.00'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Cuma günü, Diyarbakır'ın merkez ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, akşam saatlerinde hendek kapatma çalışması yapan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 1 polis şehit olurken, 2 polis de yaralanmıştı. Sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde de 12 yaşındaki Helin Şen, başına isabet eden bir kurşun sebebiyle hayatını kaybetti. Helin'in babası kızını "polislerin öldürdüğünü" söylerken, Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada ise küçük kızın güvenlik güçlerine yönelik saldırıda yaralandığı, kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, üç gündür süren sokağa çıkma yasağı sırasında yapılan çalışmalar sonucunda Dabanoğlu, Cemal Yılmaz ve Cevat Paşa mahallerinde 13 Ekim Pazartesi saat 20.00’den itibaren yasağın kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş mahallelerinde ve Gazi Caddesinde söz konusu çalışmalar sürdüğünden sokağa çıkma yasağı devam ettiği ifade edilerek, bu mahallelerde sokağa çıkma yasağının bitim süresi ayrıca duyurulacağı kaydedildi.