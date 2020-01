Diyarbakır'da öldürülen Helin'in babası: Kızımı polisler öldürdü

Diyarbakır’ın merkezindeki Sur ilçesinde öldürülen 12 yaşındaki Helin Hasret Şen’in babası Ekrem Şen, “Kızım ekmek almaya giderken tek kurşunla kafasından vurularak öldürüdü. Kızımı polisler öldürdü” dedi. Diyarbakır Valiliği ise Helin Şen’in örgüt mensuplarının polislere yönelik saldırısında yaralandığını, götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Örgütü, Sur ilçesinde 3 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan çatışmalarda 12 yaşındaki Helin Şen isimli çocuğun kafasına isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiği bildirdi. DBP'den konuya dair şu açıklama yapıldı:

"3 gündür sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçemizde dün geceden beri devam eden saldırılar bu sabah itibariyle artarak devam etmektedir. Bu saldırılarda 9 yaşındaki sivil çocuk Helin Şen kafasına isabet eden 3 kuşunla katledildi. Polisin Sur ilçesinde sivil yurttaşlarımıza karşı giriştiği saldırı dalgasının şiddeti her geçen saat artmaktadır. Sur’da her an büyük bir katliam yaşanabilir. Olası bir katliamın önüne geçmek için tüm halkımızı bu kirli saldırı dalgasına karşı acil ve hemen Sur ilçesine gitmeye çağırıyoruz…"

"Kızım sabah ekmek almaya gidiyordu..."

BBC Türkçe'den Burhan Ekinci'nin haberine göre, Diyarbakır Valiliği’nin aldığı kararla ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3 gününde Sur ilçesinden bir çocuk ölümü haberi daha geldi. Hasırlı Mahallesi Bahçe Sokak’ta yaşayan Şen ailesinin 12 yaşındaki ortaöğretim 2. Sınıf öğrencisi kızları Helin Hasret, yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin telefonla ulaştığı Helin’in babası Ekrem Şen, kızının sabah 300-400 metre uzaklıkta caddenin üzerinde bulunan fırından ekmek almaya giderken kafasından tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü söyledi. Konuşmakta zorlanan baba Şen “Kızım sabah ekmek almaya gidiyordu. Cadde üzerindeki polisler sıkıyor. Tek kurşunla kafasına sıkıyorlar. Küçük kız olduğunu görmüyorlar mı?” dedi.

Valilik: Güvenlik kuvvetlerine yönelik saldırıda yaralandı

Diyarbakır Valiliği ise olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Sur’daki sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi Bahçe Sokakta 12.10.2015 günü sabahın erken saatlerinde BTÖ mensuplarınca güvenlik kuvvetlerine yönelik EYB ve uzun namlulu silahlar ile saldırı yapılmıştır. Saldırı esnasında saat 10.30 sıralarında bahse konu sokak üzerinde olan 2003 doğumlu (12 yaşında) bir çocuk yaralanmış ve 112 unsurları ile Devlet Hastanesinde kaldırılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı çocuk hayatını kaybetmiştir. Gerekli otopsi işlemlerinden sonra ailesine teslim edilmiştir. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Söz konusu sokağa çıkma yasağına vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.”

Baba Şen: Valilik yalan söylüyor, çocuğumu vuruyorlar, hastaneye götürmüyorlar

Valiliğin açıklamasını hatırlattığımız baba Ekrem Şen, “Yalan söylüyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Vururken çocuğumu hastaneye götürmüyorlar. Yerde kalıyor, hayatını kaybediyor, ambulans geliyor, iki saat geçiyor hastaneye götürülüyor. Vururken de hastaneye götürmüyorlar. Sonuna kadar davacı olacağım” diye konuştu.