Diyarbakır Sur'da başına 3 kurşun isabet eden 9 yaşındaki Helin hayatını kaybetti!

Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Örgütü, Sur ilçesinde 3 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan çatışmalarda 9 yaşındaki Helin Şen isimli çocuğun kafasına isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiği bildirdi.

DBP'den yapılan açıklama şöyle:

"3 gündür sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçemizde dün geceden beri devam eden saldırılar bu sabah itibariyle artarak devam etmektedir. Bu saldırılarda 9 yaşındaki sivil çocuk Helin Şen kafasına isabet eden 3 kuşunla katledildi. Polisin Sur ilçesinde sivil yurttaşlarımıza karşı giriştiği saldırı dalgasının şiddeti her geçen saat artmaktadır. Sur’da her an büyük bir katliam yaşanabilir. Olası bir katliamın önüne geçmek için tüm halkımızı bu kirli saldırı dalgasına karşı acil ve hemen Sur ilçesine gitmeye çağırıyoruz…"