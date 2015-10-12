T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Sur'da başına 3 kurşun isabet eden 9 yaşındaki Helin hayatını kaybetti!

Sur'da üç gündür sokağa çıkma yasağı devam ediyor

12 Ekim 2015 13:49

Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Örgütü, Sur ilçesinde 3 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan çatışmalarda 9 yaşındaki Helin Şen isimli çocuğun kafasına isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiği bildirdi.

DBP'den yapılan açıklama şöyle:

"3 gündür sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçemizde dün geceden beri devam eden saldırılar bu sabah itibariyle artarak devam etmektedir. Bu saldırılarda 9 yaşındaki sivil çocuk Helin Şen kafasına isabet eden 3 kuşunla katledildi. Polisin Sur ilçesinde sivil yurttaşlarımıza karşı giriştiği saldırı dalgasının şiddeti her geçen saat artmaktadır. Sur’da her an büyük bir katliam yaşanabilir. Olası bir katliamın önüne geçmek için tüm halkımızı bu kirli saldırı dalgasına karşı acil ve hemen Sur ilçesine gitmeye çağırıyoruz…"

ETİKETLER

diyarbakırsursokağa çıkma yasağıöldü9 yaşındahelin şenemniyetçatışmabaşıüç kurşun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24