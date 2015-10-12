Reuters muhabirine Diyarbakır'da gözaltı

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile bazı sivil toplum kuruluşların birlikte düzenlediği yürüyüşü takip eden Reuters'in Güneydoğu Bölge Muhabiri ve Kameramanı Faruk Yüce gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı ve Ankara'da yaşanan olayları protesto etme amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bir araya gelen çok sayıda kişi, Dağkapı Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşü takip eden Reuters Muhabiri ve Kameramanı Faruk Yüce de programı takip etti. Dağkapı Meydanı'na gelen yaklaşık 5 bin kişi, basın açıklaması yaparak, oturma eylemi düzenledi.

Zaman'da yer alan habere göre, Gazeteci Yüce, bu noktada bulunan TOMA'nın yakından fotoğrafını aldığı sırada polisler tarafından tartaklandı. Gazeteci arkadaşları Yüce'nin gözaltına alınmaması için kolundan tutarak çekti ancak çok sayıda polis Yüce'yi gazetecilerin arasından çekerek, götürdü. Gazeteciler, Yüce'nin gazeteci olduğunu ve sadece işini yaptığını belirterek, bırakılmasını istedi.

Yüce'yi gözaltına alan polis, gazetecilere "Neden cep telefonuyla çekim yapıyor?" diye sordu. Gazeteciler ise gazetecilerin elindeki her türlü cihazla çekim yapabileceklerini dile getirdi. Yüce'yi tanıyan güvenlik şubedeki polis memurları da bırakılacağını söyledi ancak Yüce bırakılmadı.