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Yaşam

Diyarbakır'ın son Ermenisi Sarkis Eken hayatını kaybetti

Eken için Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi

18 Ocak 2016 18:49

Veysi Polat

Diyarbakır’da kalan son Ermenilerden 86 yaşındaki Sarkis (Sıtkı) Eken, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eken, Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Kalp yetmezliği nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 86 yaşındaki Sarkis (Sıtkı) Eken, dün gece hayatını kaybetti. Eken için bugün Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eken’in Avrupa’da yaşayan kardeşleri Saadet Gezer, Kadri Eken ve akrabalarının yanı sıra Surp Giragos Ermeni Vakfı Temsilcisi Gaffur Türkay ile Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı. Yapılan ayin ve okunan duaların ardından Eken’in cenazesi, Yenişehir ilçesi Eski Hal bölgesinde bulunan Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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