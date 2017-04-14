Diyarbakır patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 10'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen ve 2'si polis 1'i sivil 3 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişmeleri anlattı. Soylu, PKK'nın üstlendiği saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını, failin ise arandığını belirtti.

Diyarbakır' daki patlamayla ilgili 3'ü Suriye'ye kaçmak isteyen 5 kişi yakalandı. Patlamayla ilgli daha öncede 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Diyarbakır'daki terör saldırısında patlayıcının taşındığı tünelin görüntüleri

NTV yayınında soruları yanıtlayan Bakan Soylu şunları söyledi:

"Tünel kazımıyla ilgili sabaha karşı 3 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de bu işin faili 1 kişi daha var ve aranıyor. Arkadaşlarımız gerekli taramaları yapıyor.

"Tünel, Suriye’de kullanılan bir şey ve PKK/PYD alışkanlık kazandı. Aylar önce bunun ülkemizde de yapılabileceğini değerlendirmiştik. Yurt dışından da gereçler getirdik ve taramalar yapıyoruz.Kısa süre içerisinde gerçekleştirmişler, amaçları daha büyük zayiat verdirmekti... İnanıyorum ki arkadaşlarımız, 4 kişiyi de en kısa sürede almış olacaklar.

"PKK'nın elinde yeni nesil füzeler var"

"Irak’ın kuzeyinde PKK’nın elinde 11 yeni nesil füze var. Nereden geliyor bunlar, PYD’den geliyor. PYD ile PYD aynı şey olduğu için oradaki savaş ortamında hangi yöntem varsa PKK/PYD’de de aynı yöntemi kullanıyor. Orası bir laboratuvar durumunda.

"Dün batı illerinde uzun süredir aradığımız bir teröristi bulduk, şok uygulamalarla. Dün sınırlardan geçmek üzere olan 3 teröristi ele geçirdik.

"Terörün hatları var. İstanbul hat değil, varış noktası. Ankara, İzmir varış noktaları. Hatlara ve varış noktalarına yönelik tedbirler alıyoruz. Yol güvenlik uygılamaları, sınırda yaptıklarımız, baskı kurdukları köylerin kış boyunca taranması.. Bütün bunlarla birlikte araç, personal gibi kabileyetlerimizi de yükseltiyoruz..."