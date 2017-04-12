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Diyarbakır'daki saldırıyı PKK üstlendi

Saldırıda 3 memur şehit olmuştu

12 Nisan 2017 18:01

3 kişinin şehit olduğu Diyarbakır'daki terör saldırısını PKK üstlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın, tünel kazılarak gerçekleştirilmiş bir terör saldırısı olduğunu söylemişti. Saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, tünel kazanların hedefinin bütün emniyet binalarını patlatmak olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

PKK'lıların kazdıkları tünel ile emniyet yerleşkesinde bulunan binaların altına kadar geldikleri ve tünele patlayıcı yerleştirmeye başladıkları belirtildi.

Güvenlik kaynakları, tünelin tamamen patlayıcılarla doldurulduktan sonra saldırının gerçekleştirileceğinin tahmin edildiğini ancak dünkü patlamanın plansız yaşanması üzerine bu hain saldırının asıl hedefine ulaşamadığını söyledi.

Patlama anı

 

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