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Diyarbakır'daki terör saldırısının planlayıcısı, 1,5 ay önce gözaltına alınıp serbest bırakılmış!

Saldırıda biri polis 2 kişi hayatını kaybetmişti

14 Nisan 2017 11:29

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’ndeki emniyet müdürlüğü ek binasına PKK tarafından kazılan tünele yerleştirilen 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının perde arkasına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, biri polis 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı 1991 Diyarbakır doğumlu H.Y. planladı. H.Y'nin Şubat 2017'de saldırı yapacağı yolundaki ihbarla gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Saldırı şöyle planlandı: 

H.Y., 4 ay önce emniyet binasının çevresindeki Ercin Apartmanı’nın boş olan bodrum katını kiralamak için bodrum katın sahibi Ş.B. adlı kişiyle görüştü. 

Ş.B.’ye “Mermer atölyesi açacağım” diyen H.Y., 1 yıllık kira için 82 bin TL’ye anlaşarak bodrum katı kiraladı. 

Olayın ardından gözaltına alınan Ş.B., ifadesinde “H.Y. 4 ay önce geldi ve ‘Bodrum katı mermer dükkânı yapacağım’ dedi, ben de kiraya verdim” diye konuştu.

H.Y., çevredeki komşulara “Kardeşim” diye tanıttığı bir kişiyi bodrum katına yerleştirdi ve kendisi de arada bir gidip bodrum katı ziyaret etti.

28 Şubat 2017’de polise yapılan bir ihbarla H.Y.’nin PKK adına eylem hazırlığı içinde olduğu söylendi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.Y., savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Patlama sonrası ifadesi alınan binanın kapıcısı, “H.Y. arada bir gelip gidiyordu. Bodrum katının elektrik faturası çok yüksek geliyordu. 

Garip bir şeyler olduğunu anlıyordum” dedi. Diyarbakır patlaması sonrası kentte operasyon başlatan polis, 5’i PKK ile irtibatlı toplam 167 kişiyi gözaltına aldı.  

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