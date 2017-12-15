Diyarbakır nevrozuna katılmak isterken vurulan Kurkut’un annesi: Bir gence neden bunu yaptınız?

Diyarbakır'daki nevroz kutlamalarında parka girmek isterken canlı bomba şüphesi iddiasıyla vurularak öldürülen Kemal Kurkut'un annesi Secan Kurkut, oğlunu vuran polisin tutuklanması talebinin reddedildiği duruşmanın ardından “Hiçbir şey olmamış gibi görevine devam ediyor. Bu nasıl adalet?” dedi.

“Tek yevmiyeyle 23 yaşına getirdim ben onu"

İleri Haber’den Meryem Yıldırım’a konuşan anne Kurkut, "Böyle olacağını biliyordum. Dediklerini yapıyorlar, gücümüz yetmiyor, ne yapacağız bilmiyorum. Ama umudum var. Adalet bekliyorum. Umudum var, inşallah ceza verecekler. Cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı.

“Bir evlat ne emeklerle, ne zorluklarla nasıl meydana geliyor” diyen anne Kurkut, şöyle devam etti: “Tek yevmiyeyle 23 yaşına getirdim ben onu. Kolay mı bu? Babası o 5 yaşındayken vefat etti. Dört kardeşler, Kemal en küçüğüydü, en büyüğü 17 yaşındaydı. Bir yevmiyeyle büyüttüm. Ne zorluklarla, ne çilelerle büyüttüm. Çok zorluk yaşadık.

Kemal güzel sanatlarda (üniversite) ikinci sınıfta okuyordu. Bana “Ben sanatçı olacağım, seni saraylarda yaşatacağım, bu çektiğin çilelerin hepsini unutacaksın” diyordu. Kemal akıllıydı, sessizdi. Hiçbir şeyi yoktu.”

"Yakalasaydınız, cezaevine götürseydiniz, niye böyle yaptınız?"

Oğlunun "canlı bomba” olduğu iddialarına da tepki gösterek Kurkut, “Hiçbir şey yoktu, çantasına en ufak bir şey çıksaydı kim bilir bize ne yaparlardı. Kemal’in ailesine kim bilir ne yaparlardı” diye konuştu. Korkut, sanık polisin tutuklanması talebinin reddedilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

“Elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Bu nasıl adalet, bu nasıl bir devlet? Kemal’in suçu neydi? Bu bir candır can, boşu boşuna…Kemal’in suçu neydi? Newroz’a gidecekti. Araştırsalardı, sorsalardı. Bir gence neden bunu yaptınız? Yakalasaydınız, cezaevine götürseydiniz, ayaklarından vursaydınız. Niye böyle yaptınız?”