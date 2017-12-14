Diyarbakır newrozuna katılmak isterken vurulan Kurkut'un davasında polisin tutuklanması talebi reddedildi

Diyarbakır'daki Nevruz Bayramı kutlamalarında parka girmek isterken canlı bomba şüphelisi iddiasıyla İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut’u vuran polis memuru Y.Ş., 9 ay sonra ilk kez hâkim karışısına çıktı. Mahkeme, polis memurunun tutuklama talebini reddetti.

Evrensel'in haberine göre, Diyarbakır’da Newroz’a katılmak üzere Malatya'dan kente gelen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’u alanın girişinde kurulan kontrol noktasında vuran polis memuru Y.Ş. hakkında “olası kastla insan öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanık polis Y.Ş. SEGBİS üzerinden duruşmada savunma yaptı.



Y.Ş., 3 ay açığa alındığını, ardından ise göreve başladığını söyledi. Y.Ş., Kurkut’a doğru iki el ateş ettiğini, ayağını hedef alarak vurduğunu iddia etti. Polis, Kurkut’u vurduktan sonra Newroz alanındaki görevinin başına döndüğünü anlattı.





Savcı tutuklanmasını istedi

Kemal Kurkut'u vuran polis Y.Ş.'nin savunmasının ardından Kemal Kurkut'un vurulma anlarını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök tanık olarak dinlendi.



Duruşma savcısı, halen görevde olan polis için CMK 100. maddede sabit olan koşulların oluştuğu gerekçesiyle tutuklanmasını istedi. Mahkeme bu talebi redderek, duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.

Duruşmayı Kurkut'un Malatya'dan gelen ailesi, DTK Eşbaşkanı Bedran Öztürk, HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Dilek Öcalan, TJA Aktivisti Ayla Akat Ata, HDP Diyarbakır il eşbaşkanları ve yöneticiler, çok sayıda kişi ve gazeteci takip etti.

Duruşma nedeniyle adliye çevresine geniş güvenlik önlemleri alındı.