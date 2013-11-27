Diyarbakır Kent Ormanı TOKİ'ye devredilecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hevsel Bahçelerinin ardından Diyarbakır Kent Ormanı'nı da Konut Rezerv alanı olarak ilan etti. Diyarbakır Büyükşehir ve Kayapınar İlçeleri tarafından hazırlanan 100 bin ve 25 binlik planlarda Kent Ormanı ve Kent Parkı olarak planlanan ve bugüne kadar çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışmaları yürütülen bu alanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ'ye devredilecek.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 75 metrelik yol olarak adlandırılan Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan Masfroş Tepe ile Talay Tepe arasında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar Belediyesi İmar Planı'nda Kent Ormanı olarak planlanan, 158, 6883, 6885,141,157 ve 6547 nolu parseller, 10 Eylül 2013 tarih ve 5721 sayılı kararı ile 3 bin dönümlük yeşil alan Konut Rezerv alanına dönüştürdü.

Diyarbakır Büyükşehir ve Kayapınar İlçeleri tarafından hazırlanan 100 bin ve 25 binlik planlarda Kent Ormanı ve Kent Parkı olarak planlanan ve bugüne kadar çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışmaları yürütülen bu alanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ'ye devredilecek.

Yine alınan bu karar çerçevesinde Kayapınar Musa Anter Caddesi’nde bulunan ve belediye tarafından ağaçlandırma çalışmaları tamamlanan 48 dönümlük park da, Bakanlığın bu kararıyla konut alanına dönüştürülüyor. Kayapınar Belediyesi bu alanın 400 dönümünde geçtiğimiz yıl ağaçlandırma çalışmasını tamamlamıştı. Büyükşehir Belediyesi de Talay Tepe çevresinde 4 yıldan bu yana ağaçlandırma çalışmalarını sürdürmekteydi.