Diyarbakır günlüğü: Yine çatışma, yine ölüm...

Diyarbakır yine hareketli, yine gergindi. Kentte esnafın büyük bölümü yine kepenlerini açmadı, okullar açık olmasına rağmen birçok yerde öğrenciler okula gitmedi, Sur protestolarına polis müdahale etti.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur'da çatışma ve patlama sesleri hiç durmadı. Ölüm haberi bu kez Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden geldi. Zırhlı polis araçlarının geçişi sırasında daha önce yola döşenen bombalar patlatıldı, üç polis hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da bugün 15 Aralık 2015) yaşananların saat saat kronolojisi şöyle:

09:30: Sur'a yürümek isteyen gruba polisin silahla müdahale ettiği dünkü olayda Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde ölen Şiyar Salman ve Şerdıl Cengiz'in cenazesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Koşuyolu Parkı'na getirildi.

10:00: Sur'dan şiddetli patlama sesleri geldi. Patlamaları izleyen çatışma sesleri Yenişehir ilçesinden de duyuldu. Olayda Özel Harekât'tan bir polis kolundan yaralandı.

10:30: Sur'da ikinci patlama meydana geldi. Mardinkapı semtindeki Cevat Yılmaz Mahallesi'nde hendeklere müdahale etmek isteyen polis panzeri, daha önce tuzaklanmış mayının üzerinden geçerken patlama oldu. Olayda evlerinde bulunan 5 sivilin yaralandığı iddia edildi.

11:00: Patlama ve çatışmaların artması üzerine Dağkapı Meydanı ve Gazi Caddesi'ne 5 ambulans gönderildi. Ambulanslar olası vakalara müdahale için hazır bekletiliyor.

12:00: Şiyar Salman ve Şerdil Cengiz'in cenazesi, Koşuyolu Parkı'nda düzenlenen cenaze töreninden sonra kortejler halinde getirildiği Yenikapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılan binlerce kişi "Katil devlet" sloganı attı.

12:30: Ağır iş makineleri Gazi Caddesi'nden yasaklı mahallelerin girişlerine gönderildi.

13:00: HDP TBMM Grubu toplantısı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldı. Eşbaşkan Figen Yüksekdağ, bir saati aşkın süren konuşmasında, "İktidar Kürtlere karşı özel savaş konseptini devreye koydu" dedi.

14:00: Bağlar ve Ofis semtlerinde yüzleri maskeli gruplar, yollara barikatlar kurmak istedi. Polis maskeli gruplara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

14:30: HDP toplantısı sonrası kalabalık bir grup Diyarbakır Büyükşehir Belediye binasından 300 metre ötedeki Şeyh Sait Meydanı'na yürüyüş yaptı. Açıklama yapan HDP'li vekiller, daha fazla ölümlerin yaşanmaması için Sur'daki yasağın kaldırılmasını istedi.

15:30: Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Oğuzlar köyü yakınlarında polis zırhlı aracının geçişi sırasında yola döşenen mayın infilak ettirildi. Saldırıda üç polis memuru hayatını kaybetti, biri ağır iki polis yaralandı.

16:00: Sur'un Hasırlı, Savaş ve Fatihpaşa mahallelerinde çatışma çıktı, silah ve patlama sesleri duyuldu.