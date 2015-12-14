Diyarbakır günlüğü: İki ölü, çok sayıda yaralı, okullar fiilen tatil, kepenkler kapalı!

Diyarbakır’da bugün (14 Aralık 2015) kent genelinde yaşananlar, geçen yıl 6-7 Ekim’deki Kobanê olaylarını anımsattı. Gün boyu devam eden olaylara polis sert müdahalelerde bulundu. 2 kişi silahla vurularak öldürüldü, 4 kişi yaralandı, esnaf kepenk açmadı, öğleden sonra okullar resmen olmasa da fiilen tatil oldu.

Halkların Demokrasi Partisi, Demokratik Toplum Kongresi ve Halkların Demokratik Kongresi’nin dün yaptığı çağrı üzerine bugün saat 12.00’de Esma Ocak Parkı’nda toplanıp sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur’a yürüyüş yapılacaktı. Ancak Diyarbakır Valiliği’nin dünkü “kanun dışı yürüyüşe izin verilmeyecek” duyurusu üzerine bugün Sur’a yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmedi. İşte bugün Diyarbakır’da yaşananların saat saat kronolojisi:

11.00: Sur’a en uzak mesafede bulunan ilçeler Kayapınar ve Bağlar’dan gruplar halinde yürüyüşler başladı.

11.30: İstasyon Caddesi ve Şehitlik semtinde toplanan gruplara Eski Hal Kavşağı’nda TOMA’lar ve zırhlı araçlardan atılan gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale edildi.

12.00: HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, Grup Başkanvekili İdris Baluken, DBP Eşbaşkanı Kamuran Yüksek, Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Fırat Anlı, HDP milletvekilleri ve DTK yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bir grup Şeyh Sait Meydanı’ndaki polis bariyerlerine yakın bir yerde oturma eylemine başladı.

12.15: Kentin en işlek bölgesi olan Ofis semtinde göstericiler, ana caddede barikatlar kurarak ateş yaktı.

12.30: Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde yürüyüşe müdahale edildi. Polisin silah kullandığı olaylar sırasında 202’nci sokakta Şerdıl Cengiz ve Şiyar Salman adlı kişiler yaralandı.

12.45: 112 Acil Servisi, telsiz anonsuyla “Vakalara müdahale edemiyoruz” anonsu geçerek, emniyetten güvenliğin sağlanmasını istedi.

13.00: Bağlar’da yaralanan Şerdıl Cengiz ve Şiyar Salman adlı kişiler, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

13.30: Ofis semtindeki göstericilere polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Yüzleri maskeli grup, TOMA’lara havai fişek ve taşlarla saldırdı.

13.45: Bağlar İskanevleri semtindeki Karacadağ Caddesi’nde bir TIR’ın kontak anahtarını alan göstericiler, yolu trafiğe kapattı.

14.30: Kentin en büyük alış veriş merkezi olan Ceylan AVM, olaylar nedeniyle giriş kapılarını tamamen kapattı.

15.00: Olaylar sırasında vücutlarına kurşun isabet eden Barış Ege (17), Şemdin Ay (15), Ayşe Aydeniz (65), Engin Kayar, Şaban Güler ve E.S. isimli doktor, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

15.30: Polis müdahalesinden sonra Koşuyolu Parkı çevresinde yeniden toplanan gruplar, “Biji Berxwedana Sur’ê / Yaşasın Sur direnişi” sloganını atıp, sokak aralarında barikatlar kurdu.

16.00: Kayapınar Kantar Kavşağı’nda yüzlerce kişi Diyarbakır-Urfa karayolunu trafiğe kapattı.

16.45: Şehitlik semtindeki Gaffar Okkan Caddesi’nde göstericiler barikatlar kurarak yolu trafiğe kapattı. Gruba müdahale eden polise ses bombası atıldı.

17.15: Bağlar ilçesi Cezaevi semtinde yürüyüşe izin verilmemesini protesto eden gruba müdahale edildi.

18.00: Diyarbakır’ın birçok semtinde sesli protesto eylemi yapıldı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar düdük, tencere ve tavalarla eyleme katıldılar.