Diyarbakır Valiliği: HDP'nin yapacağı Sur'a destek yürüyüşü kanunsuz

Diyarbakır Valiliği, HPD'nin Sur'daki sokağa çıkma yasağını protesto için yapacağı yürüyüşü 'kanunsuz' olarak niteledi.

Diyarbakır Valiliği, HDP'nin merkez Sur İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek için yarın kentte düzenleyeceği yürüyüşle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6'ıncı maddesinde; 'Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplantı veya yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol ve yönler vali ve kaymakamlarca kararlaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. Bu yerler hakkında sonradan yapılacak değişiklikler duyurudan onbeş gün sonra geçerli olur. Toplantı yerlerinin tespitinde gidiş gelişi, güvenliği bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olmayacak biçimde, toplantıların genel olarak yapıldığı elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir' denmektedir. Bu minvalde ilimizde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri için İstasyon Meydanı, Fuar Alanı ve Nevruz Alanı belirlenmiştir. Yine aynı kanun 9'uncu madde de; 'Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, fiil ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını doldurmuş, en az yedi kişiden oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul, kendi aralarından birini başkan seçer. Diplomatik dokunulmazlıkları bulunan kişiler, düzenleme kurulu başkan veya üyesi olamazlar. Tüzel kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, yetkili organlarının kararına bağlıdır. 10'uncu madde de; 'Toplantı yapılabilmesi için, düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılmasından en az kırksekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa verilir."

Vatandaşlara çağrı

Valilik açıklamasının son bölümünde, "4 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 12.00'da ilimiz Yenişehir İlçesi çiftkapı (Esma Ocak Çay Bahçesi) önünde yapılacağı duyurulan gösteri yürüyüşü ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın kanunsuz olarak yapılacak olan yürüyüşü, bu açıdan değerlendirmeleri önem arz etmekte olup kanunsuz çağrılara itibar edilmemesi Diyarbakır'ımızın huzur ve güvenliğine katkı sağlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

HDP, yürüyüş yapılacağını açıkladı

HDP'den bugün yapılan yazılı açıklamada ise Diyarbakır'da yarın Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ'ın da katılacağı bir yürüyüş yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "HDP Eş Genel Başkanıımız Sayın Figen Yüksekdağ, Grup Başkanvekilimiz Sayın İdris Baluken, DBP Eş Genel Başkanı Sayın Kamuran Yüksek ve milletvekillerimizden oluşan heyetimiz, Sur'daki sokağa çıkma yasaklarına ve katliamlara dur demek için Diyarbakır'da yarın saat 12:00'de İkikapı'dan Sur'a yapılacak olan halk yürüyüşüne katılacaklardır" denildi.



