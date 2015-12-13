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Sur esnafı isyanda: Artık eve ekmek götüremiyoruz

"Sur esnafı, kirasını ve vergisini ödeyemeyecek duruma geldi"

13 Aralık 2015 23:28

Veysi Polat

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı tarihi Sur ilçesi esnafı, sorunlarını dile getirmek üzere toplantı yaptı. Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda yapılan toplantıya 241 işyeri sahibi katıldı. Toplantıda söz alan esnaflar, yaşanan çatışmalı sürecin kendilerini olumsuz etkilediğini, 1000 işyerinin bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Esnaflar adına konuşan Adil Aydın, “Sur esnafı, kirasını ve vergisini ödeyemeyecek duruma geldi. Evimize ekmek götürmekte zorlanıyoruz” diye konuştu.

Çözüm sürecinde ve daha sonra Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilmesinden sonra Sur esnafının umutlandığını anlatan Aydın, “Son 2 ayda başlayan hendek eylemleri ve beraberindeki çatışmalı süreç umudumuzu söndürmüştür. Kimsenin ölmesini istemiyoruz. Hendekler kapatılmalı, polis barikatları ve sokağa çıkma yasağı derhal kaldırılmalıdır” dedi. Toplantı sonunda dile getirilen öneriler tutanağa geçirildi ve 20 kişilik bir heyet oluşturuldu.

 

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