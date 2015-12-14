Diyarbakır'da Sur yürüyüşünde olaylar çıktı, 2 ölü!

Diyarbakır'da HDK, DTK ve HDP tarafından yapılan çağrının ardından Sur ilçesine yürümek üzere Esma Ocak Parkı'nda toplanmak için bir araya gelenlere polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesinin ardından olaylar çıktı. Ofis semtinden patlama ve silah sesleri duyulurken, Bağlar'daki olaylarda Şerdıl Cengiz (21) ve Şiyar Salman (21) hayatını kaybetti. Çıkan olaylarda 65 yaşındaki Ayşe Aytekin, yaralanarak Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur'un yanı sıra kent genelinde esnafın çoğunluğu kepenk açmazken, öğrencilerin de okula gitmemesi nedeniyle eğitim-öğretim yapılamadı. Ofis bölgesinden patlama ve silah sesleri geliyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır’ın Sur ilçesine yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti. Olaylar kent geneline sıçradı. HDP, DTK ve HDK’nin çağrısı üzerine sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve çatışmaların sürdüğü Sur ilçesine bugün yürüyüş yapılmak istendi. Öğlen saatlerine doğru Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ilçelerinden Sur’a yürümek isteyenlere polis izin vermedi. Gaz bombası ve tazyikli su ile gruplara müdahale eden polis zaman zaman silah kullanırken, yüzleri maskeli gruplar da polise ses bombası attı.Gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, DBP Eşbaşkanı Kamuran Yüksek ile çok sayıda HDP’li vekilin de arasında bulunduğu gruba da Dağkapı Meydanı’nda gaz bombaları ile müdahale edildi. Gazdan etkilenen Yüksekdağ ve beraberindekiler, 300 metre ötedeki Büyükşehir Belediye binasına sığındı.

Olaylar nedeniyle kent genelinde öğrenciler okula gitmezken, esnaf da yapılan çağrı üzerine kepenklerini açmadı. Olaylar kent genelinde devam ediyor.

Öte yandan, Bağlar'daki olaylarda Şerdıl Cengiz (21) ve Şiyar Salman (21) hayatını kaybetti. Yaralanan 65 yaşındaki Ayşe Aytekin, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.