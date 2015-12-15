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Diyarbakır'da öldürülen iki genç toprağa verildi, kepenkler yine açılmadı

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde dün yapılan gösteriye polis uzun namlulu silahlarla müdahale etmişti

15 Aralık 2015 14:07

Veysi Polat

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur ilçesine dün yapılmak istenen yürüyüş sırasında çıkan olaylarda öldürülen Şerdıl Ceniz ve Şiyar Salman, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Kentte dün olduğu gibi bu sabah da esnaf kepenklerini açmadı. 

Sabah saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan Şerdıl ve Şiyar'ın cenazesi, "Biji berxwedana Sur ê" sloganlarıyla öldürüldükleri yere yakın yerde bulunan Koşuyolu Parkı'na getirildi. Serdil ve Şiyar’ın ailesi, PKK bayrağına sarılı tabutlar başında ağıtlar yakıp fenalık geçirdi. Cenazeler daha sonra konvoy halinde Yeniköy Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Şerdıl Cengiz'in babası Mehdi Rıza Cengiz, "Gençlerin katili devlettir. Silahlı adamları kanun tanımıyor” derken, Şiyar Salman'ın babası Müslüm Salman, "Oğlumun ölümüne sebep olanın Allah belasını versin" diye konuştu.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde dün yapılan gösteriye polis uzun namlulu silahlarla müdahale etmişti. Şerdıl Ceniz (21) ve Şiyar Salman'ın (19) polis kurşunuyla öldürüldüğü iddia ediliyor.

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