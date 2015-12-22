Diyarbakır günlüğü: Protesto, çatışma, ölüm…

Diyarbakır’da bugün (22 Aralık 2015) yaşananlar, iç savaş görüntülerini anımsattı. Sokağa çıkma yasağının 20’inci gününü geride bırakan Sur ilçesinde şiddetli patlamalar ve çatışmalar akşam saatlerine dek sürdü. Sabah kepenkler açılmadı, öğrenciler okula gitmedi, şoförler kontak kapattı.

Halkların Demokrasi Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi bugün saat 12.00’de Diyarbakır Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı. Düdük, ıslık ve sloganlarla 300 metre uzaklıktaki Şeyh Sait Meydanı’na yürüyen kalabalığa müdahale edildi. İşte bugün Diyarbakır’da yaşananların saat saat kronolojisi:

09.30: Sur’da Kurşunlu Cami ve Yoğurt Pazarı bölgelerinde çatışma çıktı. Olayda 2 asker ve bir polis yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

10.30: Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinden gruplar halinde yürüyüşler başladı.

10.45: Şehitlik Semti Dörtyol’da sloganlarla yürüyen gruba gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale edildi. Kaldırım taşlarını söken gruplar polisle çatıştı.

11.15: Bağlar Kuruçeşme ve Koşuyolu Parkı’nda yürüyüşe izin verilmemesi üzerine olaylar çıktı. Yüzleri maskeli bir grup, polise ses bombaları ve havai fişeklerle saldırdı. Gaz bombaları ve tazyikli su ile gruba müdahale eden polis yer yer silah kullandı.

12.00: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne ulaşan binlerce kişi, sloganlarla Sur’daki sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istedi. Kalabalalık, HDP’li vekiller Nursel Aydoğan, Sibel Yiğitalp,Ziya Pir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı, DBP İl Eş Başkanı Ali Şimşek, HDP İl Eş Başkanı Ömer Önen’in de gelmesiyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur’a sınır bölgesi olan Şeyh Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

12.15: Kalabalığın önü eski Ordu Evi binası önünde TOMA destekli çevik kuvvet polisi tarafından kesildi. Burada grup adına açıklama yapan HDP Milletvekili Nursel Aydoğan, Sur’un 21 gündür abluka altında olduğunu ve derhal sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti. Basın açıklamasından sonra 5 dakikalık oturma eylemi başladı.

12.30: Oturma eyleminin ardından kalabalık, Büyükşehir Belediyesi’ne doğru tekrar yürüyüşe geçti. Bu sırada polis kalabalığa müdahale edince ara sokaklarda çatışma yaşandı. Müdahale sırasında bazı vatandaşların gazdan etkilenerek fenalık geçirdiği görüldü.

13.00: Koşuyolu Parkı çevresinde yolu kapatan gruplar ile DTK binası önünde toplanan kalabalık, “Her yer direniş her yer Suriçi” sloganını atarak, düdük ve ıslıklı eylem yaptı.

13.30: Sur’dan art arda yaşanan patlamalar Yenişehir ilçesinden de duyuldu. Patlamalar sonrası seri silah sesleri başladı.

14.00: Kuruçeşme/İskanevleri semtinde yüzleri maskeli gruplar ana cadde üzerinde bir aracı ateşe verip polisle çatıştı. Olaylar sırasında ses bombaları patladı ve seri silah sesleri duyuldu.

14.15: Bağlar’daki olaylar sırasında bir kişi sırtından kurşunla, bir kişi de el yapımı patlayıcıdan yaralandı.

14.30: Seyrantepe semtinde olaylar çıktı. Sur’daki yasağı protesto edenlere polis silah kullanarak müdahale etti. Olaylarda Şiyar Baran isimli çocuk, göğsünün sol alt kısmına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

14.45: Öğlen saatlerinde dağılan gruplar yeniden Ofis Semti’nde bir araya gelerek gösteri yaptı. Polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale ederken, yüzleri maskeli gruplar da polise taş attı.

15.30: Yenişehir ilçesi Gaffar Okkan Caddesi’nde göstericiler yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen polislere ses bombası atıldı.

16.15: Sur ilçesinde yasaklı yerler arasında bulunmayan Melikahmet Caddesi’nde çatışma çıktı. Silah ve patlama sesleri yarım saat sürdü.

16.45: Şehitlik semtindeki karakola ve polis noktasına ses bombaları atıldı. Patlama sonrası kısa süreli çatışma çıktı.

17.00: Diyarbakır’ın birçok semtinde ses çıkarma eylemi yapıldı.

17.30: Sur içinde patlama sesleri ve kentin değişik noktalarından silah sesleri gelmeye devam ediyor.