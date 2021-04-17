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Yaşam

Diyarbakır'dan Harvard'a uzanan yolun hikâyesi; üçünün de hayatı sanat ve sporla dolu

17 Nisan 2021 10:59

Liseyi Diyarbakır’da bitirip Harvard ve Brown üniversiteslerine tam burslu kabul edilmenin sevincini yaşayan üç okul arkadaşı; Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut'un üçünün de gündelik hayatı sporla, sanatla, sosyal etkinliklerle dolu.

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; Nehir liseyi Diyarbakır’da okudu. Piyano çalıyor, sosyal derneklerde çalışmış. Ezgi’nin tercihi gitar. O da tekvando yapıyor. İkisi de dünya çapında pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Harvard Üniversitesi’ne tam burslu olarak kabul edildi.

Okul arkadaşları Seyit ise bir buçuk saat mesafede, Brown Üniversitesi’nde, yine tam burslu okuyacak. Başvuru aşamasından itibaren birbirlerine destek oldular.

İyi notlar yetmiyor

Harvard, Brown gibi üniversitelere tam burslu kabul edilmek için yüksek notlar yeterli değil. Öğrencilerin kültür, sanat ve spor faaliyetlerini, dünya sorunlarına dair görüşlerini içeren birer metin yazmaları isteniyor.

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