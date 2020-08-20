Diyarbakır'da sağlık çalışanlarından ''Ölmek değil, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz'' eylemi

Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Başkanı Elif Turan, Diyarbakır'daki Koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları için ''Bakanlığının açıkladığı tablonun üstünde vaka sayısı var. Diyarbakır’da günlük vaka artışı 300’dür. Belki bazı günlerde 400 olabiliyor. Ama ortalama 300 bandında gidiyor'' dedi.

Turan ayrıca son 2 haftada, 84 sağlık çalışının daha enfekte olduğunu belirterek enfekte sağlık çalışanı sayısının 430'da çıktığını bildirdi.

Diyarbakır'daki duruma dikkati çekmek isteyen sağlık çalışanları Diyarbakır Sağlık Platformu olarak yaptıkları eylemde “Ölmek değil! Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” dedi. Sağlık çalışanları 11.30 ile 13.30 saatleri arasında işi bıraktı ve oturma eylemi düzenledi.

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre, taleplerini dile getirmek için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yapan sağlık çalışanları, “5 günde bir yaygın test yapılsın”, “Covid-19 meslek hastalığıdır”, “3600 ek gösterge hakkımız verilsin” ve “Gece nöbetleri iki vardiya sayılsın” dövizleri taşıdı.

''Sağlık Bakanı ve idarecilerin bizi duymasını istiyoruz''

Platform adına açıklama yapan SES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Gönül Adıbelli, taleplerini dile getirmek için eylem gerçekleştirdiklerini belirterek “Biz bugün burada sesimizi çıkarmak hem idarecilerin hem de Sağlık Bakanı’nın bizi duymasını istediğimiz için buradayız. Pandemi döneminde verilen vaatler, verilen sözler vardı. Bu sözler ve vaatler hiçbir şekilde yerine getirilmedi" dedi.

Adıbelli "Alınan önlemler yeterli değil. Hükümetin iktidarın yapması gereken bu yöntemleri devreye sokmak, bu önlemleri almaktır ama sizler de biliyorsunuz son bir hafta içinde sadece ve sadece Diyarbakır ilimizde ve Urfa ilimizde 2 hekim arkadaşı, bir sağlık emekçisini aynı zamanda yemekhanede çalışan bir arkadaşımızı ne yazık ki bu dönemde kaybettik” diye konuştu.

''Ölmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz''

Polisin hastane önünde eylem yapmalarına izin vermek istememesine dikkat çeken Adıbelli, “Biz bugün burada bu eylem yaparken bize şu söyleniyor; ‘Ölseniz de sesinizi çıkarmayın, ölseniz de hakkınızı aramayın’. Evet biz ölüyoruz; ölmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Bu bizim en doğal, en temel hakkımız. Bunun için lütfen bize engel çıkarmak noktasında, görüşürken ‘oturamazsınız, yapamazsınız’ demek ne kadar doğrudur? Sizler de birer kamu hizmeti yürüten bireylersiniz, aynı şeylerle siz karşı karşıya kalmış olsanız sesinizi nasıl duyuracaksınız? Sesimizi her platformda duyurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Dün sosyal medyada, bugün burada protesto ederek bunu duyurmak en doğal hakkımızdır. Bizler pandemi döneminde, her dönemde halkımızı düşünüyor, bu konuda çok hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Sağlıkçılar sembolik olarak “Sağlık Bakanlığı’na yardım sandığı” açarak içine bozuk para attılar.

Açıklamanın ardından sağlık çalışanları 15 dakikalık oturma eyleminin ardından işlerinin başına döndü.

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