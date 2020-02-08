Diyarbakır Cezaevi Elif Şafak'ın kitabını, içinde 'Kürt' kelimesi geçtiği için almamış

Hak ihlalleri haberlerinin her gün gündeme geldiği cezaevlerindeki durumla ilgili TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nun Diyarbakır Cezaevi'ne ilişkin raporu Elif Şafak'ın 'Mahrem' kitabının yasaklandığını ortaya çıkardı.

Duvar Gazetesi'nden Serkan Alan'ın haberine göre TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından hazırladığı raporu görüşmek üzere toplandı.

Komisyon üyelerinden HDP Milletvekili Ebru Günay Diyarbakır Cezaevi'ne yaptığı ziyareti aktardı. Günay kadın tutukluların “Adalet Bakanlığının listesinde olmasına rağmen Elif Şafak’ın ‘Mahrem’ kitabı önce verildiğini, bir hafta sonra geri alındığını" söylediklerini belirtti.

Günay Mahrem kitabının geri alınmasının nedeninin kendilerine ‘İçerisinde Kürt ifadesinin geçtiği kitapları alamıyoruz’ olarak açıklandığını söyledi.