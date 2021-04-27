Diyarbakır, Batman ve Mardin’deki kadınlardan yerleşik şehir anlatılarına alternatif filmler

Diyarbakır, Batman ve Mardin'den 15 kadın, Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK programının Kulaktan Kulağa Kolektif Üretim Atölyesi'nde bir araya gelerek 12 filme imza attı. Platformun YouTube kanalında yayımlanan filmler 27 Nisan Salı günü gece yarısına kadar görülebilecek.

Anadolu Kültür ve Diyarbakır Sanat Merkezi'nin 2012'den bu yana yürüttüğü Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK programı, şehre dair yerleşik anlatıların eleştirel, yaratıcı ve oyuncu bir bakışla yeniden anlatılması hedefiyle Temmuz 2020'de Kulaktan Kulağa Kolektif Üretim Atölyesi'ni başlattı.

Kültür Servisi'nin haberine göre Ayça Çiftçi ve Sevgi Ortaç'ın danışmanlığında yürütülen ve üç çevrimiçi buluşmadan oluşan atölye çalışması Mart 2021'de sona erdi.

Kolektif ve kişisel hafızanın peşinden giderek hikâyelerin dolaştıkça, anlatıldıkça çoğullaşan ve çeşitlenen diline tanıklık eden kadınlar, 12 hikâye ve fikirden hareketle 12 film üreterek atölye çalışmasını tamamladı.

Diyarbakır, Batman ve Mardin'den 15 kadının hazırladığı 12 film 23 Nisan'da çevrimiçi erişime açıldı. Filmlere erişmek için tıklayınız.