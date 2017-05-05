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Diyarbakır Barosu: Tüm çocuklardan özür dileriz…

“Çatışmanın kurbanı çocuklar oluyor”

05 Mayıs 2017 20:05

Diyarbakır Barosu, Şırnak’ın Silopi ilçesinde polis panzerinin bir eve girip iki çocuğu uykularında ezerek öldürmesine ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Baro yaptığı açıklamada “barış ve huzur dolu bir dünya yaratamadıkları, çatışmaları bitiremedikleri için polisin ezerek öldürdüğü Muhammet ve Furkan kardeşler ile tüm çocuklardan özür dilediğini” duyurdu.

Baro, ayrıca yaşanan olayın her aşamasını takip edeceklerini belirtti.

Baronun internet sitesinde yaptığı açıklama şöyle:

03.05.2017 tarihinde saat 23:50’de Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlerinde uyudukları sırada panzerin evlerine girmesi sonucu 2 çocuk, Muhammet ve Furkan kardeşler hayatını kaybetmiştir.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak her zaman belirttiğimiz üzere; silahların ve çatışmaların en büyük mağdurları çocuklardır. Silopi ilçesinde yaşanan son olay da bu durumun devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Bütün siyasi ve politik kavgalardan, silahlardan ve çatışmalardan uzak tutulması ve onlara barış içinde bir dünya yaratmamız gereken çocuklar tarafı olmadıkları çatışmalar nedeniyle ölmeye devam ediyor.

Diyarbakır Barosu ve Çocuk Hakları Merkezi olarak çocukların barış ve huzur dolu bir dünyada yaşamaları için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğimizi,  bu üzücü olayın her aşamasının takipçisi olacağımızı  belirtmek istiyoruz.

Biz geride kalanlar; barış ve huzur dolu bir dünya yaratamadığımız, çatışmaları bitiremediğimiz, onların kahkahalarını çaldığımız, oyunlarını eksilttiğimiz için Muhammet ve Furkan kardeşlerden ve tüm çocuklardan özür diliyoruz.

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