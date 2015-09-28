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Diyarbakır Barosu: Elif Şimşek'in öldürülmesi acilen açıklığa kavuşturulmalı

Baro Başkanı Tahir Elçi, Bismil'de hayatını kaybeden 8 yaşındaki Elif Şimşek'in ölümünün aydınlatılması gerektiğini söyledi

28 Eylül 2015 02:31

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Bismil'de bir çocuğun hayatını kaybettiği olayın "acilen aydınlatılması gerektiği"ni ifade etti.

sol.org.tr'nin haberine göre, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bismil'de yaşanan çatışmanın sonrasında bir eve bomba isabet etmiş ve 8 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetmişti.

Eve düşen bombanın polis tarafından atıldığı gelen ilk iddialar arasında yer almıştı. Bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayın, polise atılan roketin sekmesi sonucu yaşandığı iddia edilmiş ve ilk iddia yalanlanmıştı.

Bir çocuğun öldüğü 5 kişinin de yaralandığı olayın ardından Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Twitter'dan yaptığı açıklamada yaşananlarla ilgili olarak "Bismil'de adli ve idari makamların hızla,tarafsız ve objektif biçimde olayı açıklığa kavuşturması lazım..." dedi.

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