Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bismil'de 8 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Dün gece çıkan ve bugün devam eden olaylar nedeniyle 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eve düşen bomba sonucunda 8 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetti, aileden 5 kişi de yaralandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "zırhlı kobra araca yönelik roketatarlı PKK saldırısının Şimşek Ailesi'nin yaşadığı eve isabet ettiği" belirtilirken, Dicle Haber Ajansı ise "ilçede görevlendirilen keskin nişancıların sivilleri hedef aldığını ve polisin Şimşek ailesine ait eve bomba attığını" iddia etti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, oturdukları eve bomba isabet eden Şimşek Ailesi'nin küçük kızı 8 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybederken, Pelda, Avaşîn, Bedia, Ahmet ve Mehmet Şimşek adlı kişiler yaralandı. Ahmet, Mehmet ve Pelda Şimşek Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Bedia ve Avaşîn Şimşek ise Bismil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Elif Şimşek'in cenazesi ise Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DİHA, asker ve polislerin etrafa rastgele ateş etmeye devam ettiğini ve bölgede çok fazla yaralı olduğunu aktardı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı yazılı açıklamada, Bismil'de yapılan roketatarlı saldırı sonucunda bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını belirtti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklama şöyle:

"27.09.2015 günü saat 18.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarının yol kapama eylemlerine müdahale amacıyla görevlendirilen Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı kobra araca yönelik yapılan roketatarlı saldırının Dumlupınar Mahallesi Memozin Bulvarı üzerindeki sivil vatandaşların oturduğu üç katlı bir evin orta katına isabet etmesi üzerine 2006 doğumlu bir kız çocuğu hayatını kaybetti ve 5 şahıs yaralandı. Yaralanan şahıslar sağlık ekiplerince ilimizdeki hastanelere sevk edildi. Konu ile ilgili tahkikata devam edilmekte olup bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir."