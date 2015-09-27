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Bismil'de 4 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çıkan olaylar nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

27 Eylül 2015 19:45

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün gece çıkan ve bugün devam eden olaylar nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DHA'nın haberine göre, Bismil’de dün gece eski Diyarbakır yolunda PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar bugün ilçenin birçok noktasında aralıklarla devam etti.

Çatışmalar üzerine Bismil Kaymakamlığı; Ulutürk, Fırat, Tekel ile Rojava Mahallesi’nde saat 14.30 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İkinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı, cami hoparlörleri ve polis araçları ile duyuruldu. İlçede oturanlar evlerine çekilirken esnaf da kepenkleri kapattı.

 

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