"Diyarbakır, Amed başkentimiz" diyen Ersin Korkut hedef gösterilince açıklama yaptı

Oyuncu Ersin Korkut, “Diyarbakır, Amed başkentimiz” sözleri gerekçesiyle özellikle iktidara yakın medya tarafından hedef olan Ersin Korkut, “Bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim” şeklinde açıklama yaptı.

Twitter'da “#ErsinKorkutTutuklansın” etiketi, Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. Korkut, bir Tiktok videosunda “Diyarbakır'ı nasıl buldun?” sorusuna “Diyarbakır, Amed başkentimiz. Seviyoruz Amed'i” yanıtı veriyor.Videoyu çeken kişinin “Sen de başkan olmak ister misin abi?” sorusu üzerine Korkut, “Başkan ben olayım” diye yanıt verdi.

Tepkilerin ve haberlerin ardından Instragram hesabından açıklama yapan Korkut şu ifadeleri kullandı:

“Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi... Bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz vardır ve “Ankara”dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim.”