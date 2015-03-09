Diyanet'ten 'tuvalet kağıdı' fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı kına, saç boyası ve jöle gibi maddeler abdest ve gusüle mani olmadığını ve tuvalet kağıdı ile temizlenilebileceğini bildirdi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dini Soruları Cevaplandırma Platformu Diyanet İşleri Başkanlığı “tuvalet kağıdı, hemoroid ve saç boyası” ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Tuvalet kağıdı ile temizlenmenin bir sakıncasının olup olmadığını soran vatandaşa yanıt veren Diyanet, “Dinimizde namazın sahih olma şartlarından biri de, insan vücudunun, elbisesinin ve namaz kılacağı yerin dinen pis sayılan şeylerden temiz olmasıdır. Aslolan bu temizliğin su ile yapılmasıdır” dedi.

Diyanet’ten “Saç boyası, abtes ve gusüle engel midir?” sorusuna da cevap geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dini Soruları Cevaplandırma Platformu, “İçeriğinde kan gibi dinen temiz olmayan şeyler bulunmadığı sürece, el veya başa sürülen kına, boya gibi maddelerin katı atıkları iyice yıkanıp, sürüldüğü yerlerden temiz ve saf bir su akması durumunda, bunların deri ve saçlarda bıraktığı renk suyun deriye nüfuzuna engel olmaz. Dolayısıyla deri üzerinde tabaka oluşturmayan, kına, saç boyası ve jöle gibi maddeler aptes ve gusle mani değildir” ifadelerini kullandı.