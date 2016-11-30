Diyanet'ten: Suça katılmadıkları hâlde zanlı yakınlarına iftira atılması vatana ihanet kadar haramdır

Diyanet İşleri Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Doçent İsmail Karagöz, "Suçlar şahsidir. Kocası suçlu diye karısı, çocuğu ya da annesi suçlanamaz" dedi. Karagöz, suça katılmadıkları halde zanlıların yakınlarına iftira atılmasının da, “Vatana ihanet kadar haram" olduğunu savundu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Karagöz, Diyanet dergisine yazdığı "Fitne ve Fesadın Başka Bir Versiyonu: İftira ve Suçlama" başlıklı makalesinde, her suçun bir bedelinin olduğunu dile getirerek, "Hainler, teröristler tespit edilmelidir. Hak ettikleri cezayı vermek, ancak hak ve adaletten ayrılmamak gerekir" dedi.

"Bir Müslüman iftira edemez"

İftiranın kanunlarda da yasaklandığını vurgulayan Karagöz, şu uyarıları yaptı:

“Hiç kimse suçu ispat edilinceye kadar suçlu sayılamaz. Suç da şahsidir. Kocası terörist diye hanımı veya anne babası veya kardeşleri suçlanamaz. Suçlanırsa bu, iftira olur. Müslüman, insana iftira edemez. Suçlayıp iftira ederse, bu kimse ahlaksız, onursuz, zalim, fasık ve yalancı olur.''