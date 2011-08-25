-Diyanetten şehit aileleri ile gaziler için iftar ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, şehit aileleri ve gazilerle oruç açtı. Diyanet İşleri Başkanlığınca şehit yakınları ve gazilere yönelik verilen iftarın ardından, şehitlerimiz için Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerince indirilen hatimlerin duası edildi. Görmez, daha sonra yaptığı konuşmada, insanı insan yapan yüce değerler olduğunu söyledi. Toprağı vatan, milleti millet kılan yüce değerler bulunduğunu vurgulayan Görmez, ''İnsanoğlu dünyaya bir defa gelir. Bazı insanlar gelirler, bütün bu değerleri yok sayarak bir hayat yaşar ve dünya hayatları sona erer. Ebediyete göçmüş olurlar. Bazı insanlar gelir dünyaya bu yüce değerlere hizmet ederler, bu yüce değerlere sahip olurlar. Bazı insanlar gelir dünyaya bu yüce değerler uğruna canlarını verirler'' diye konuştu. Bu yüce değerler için can verenlere şehit dediklerini belirten Görmez, okunan ayetlerin asla üzülünmemesi gerektiğini ifade ettiğini anlattı. Görmez, ''ölü'' tabirinin kullanılmasının da yanlış bulunduğunu belirterek, şehitliğin İslamın verdiği yüce bir paye olduğunu kaydetti. Mehmet Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizim toplum olarak, millet olarak şehitlere karşı en büyük görevimiz onların uğruna canlarını verdikleri değerlere sahip olmaktır. Onlar canlarıyla şehadet ettiler, biz hiç olmazsa dilimizle, kalbimizle ve davranışlarımızla onların canlarını feda ettikleri o yüce değerlere sahip olalım. Son 30 yılda yaşadığımız, millet olarak yaşadığımız büyük trajediyi göz önünde bulunduracak olursak. O taktirde bizim en büyük görevimiz, onların canlarına kastedenlerin emellerine rağmen, o emellerin inadına yüreklerimizi milletçe birleştirerek kardeş olmaya devam etmeliyiz.'' Görmez, gazi ve şehit ailelerine de hitap ederek, kendilerine düşen hangi vazife olursa ''başımızın üstünde yeriniz var'' ifadesini kullandı.