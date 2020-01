Diyanet'ten 'Rock'çı imama basına açıklama yapmama uyarısı

Antalya’nın Kaş İlçesi’nde rock müzik ile ilgilenen ve albüm çıkaran Pınarbaşı Mahallesi Camii imamı Ahmet Muhsin Tüzer hakkında soruşturma açan Diyanet İşleri Başkanlığı, cezayı gerektiren bir husus görülmediğine karar verdi. Diyanet, Tüzer’i yürütülen soruşturmalar hakkında basına bir daha açıklama yapmaması konusunda uyardı. Tüzer ise 22 Haziran'da Finike Festivali kapsamında bir konser verecek.

Ahmet Acar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İstanbul’da Sultanahmet Camisi’nde müezzinlik yaparken Romanyalı bir Hıristiyan Oana Mara ile tanışan, 1999 yılında da evlenen Ahmet Muhsin Tüzer, bir süre sonra memleketi Kaş’taki Nasrettin Camii’ne imam olarak atandı. Tüzer, 2000 yılında imamlıktan istifa ederek ticaret yapmaya başladı. 2010 yılında tekrar imamlığa dönen Tüzer, Kaş’ın Pınarbaşı Köyü Camii’nde göreve başladı.

Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarında dereceleri bulunan Tüzer, Kaş’ta tanıştığı Erkin Koray’ın eski gitaristi ve Kramp Grubu’nun kurucularından Doğan Sakin ve baterist İdris Tübcil ile Mayıs 2013’te ’FiRock’ adlı rock grubu kurdu. Rock müziği ile tasavvuf müziğini birleştirmeyi amaçlayan grup, içinde 2’si ilahi olmak üzere 10 eserin yer aldığı bir albüm çıkardı. Albümün çıkmasının ardından Tüzer, Kaş’ta konser verdi. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Tüzer hakkında Eylül 2013’te soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri müfettişi Abdulkadir Albayrak, Kaş’a gelerek İlçe Müftüsü Fetullah Yavuz ve diğer müftülük yetkililerinden bilgi aldı, ayrıca imam Tüzer’in Kaş’ta verdiği konseri izleyenlerin görüşlerine başvurdu. Pınarbaşı Köyü Muhtarı Yusuf Acar ve köylülerden bilgi alan müfettiş Albayrak, imam Ahmet Muhsin Tüzer’in de ifadesini aldı.

Ceza yok, uyarı var

Diyanet İşleri Başkanlığı, ’Rokçu imam’ olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer hakkında yaklaşık 9 ay süren soruşturmayı tamamladı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Erem Keleş imzasıyla gönderilen yazıda, Tüzer’e ceza verilmesi gerektiren bir husus oluşmadığı sonucuna varıldığı bildirildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"İcra ettiğiniz müzik, konser faaliyetleri, hakkınızda yürütülen soruşturma ile ilgili yazılı ve görsel basına demeçler verdiğiniz tespit edilmiştir. Tahkikat süresi devam ederken 18 Eylül 2013’de ulusal yayın yapan bazı kanallara canlı bağlantılarla katılıp, yürütülen soruşturmayla ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptığınız anlaşılmıştır. Eyleminize uyan 657 sayılı Devlet Memurları Yasası gereğince ’Kınama’ cezasıyla tecziye (cezalandırma) edilmeniz teklif edilmekte ise de savunmanızdaki hususlar dikkate alınarak bu defa ceza yoluna gidilmemiştir. Ancak bundan böyle soruşturmaya konu hususlarda daha dikkatli ve özenli olmanızı önemle rica ederiz."

‘Hoşgörü umarım sürekli olur’

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendisi hakkındaki kararı değerlendiren imam Tüzer, Diyanet’in verdiği kararla kurum olarak kendisine yakışan duruşu, tavrı ve irfanı ortaya koyduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanı ve tüm kurum yöneticilerine teşekkür eden Tüzer, "Mensubu olmaktan onur duyduğum kurumun verdiği karar, hukuka, temel insan haklarına, yüce dinimizin güzelliklerine uygundur. İman ve İslam’a kendini adamış, başka hiçbir beklentisi olmayan bizlere hukuki mücadele yakışmaz. Dilerim bu yaklaşım ve hoşgörü sürekli olur. Bu karar, İslam’ın evrensel ve sosyal bir din olduğu hakikatinin güzel anlamlı bir örneğidir" dedi.

Rock müzikle ulvi yola davet

Rock ve tasavvuf müziğinin kendi kişisel tercihi olduğunu vurgulayan Tüzer, bunun ne bir suç ne de kınanacak durum olduğunu belirtti. Sanatı kınamak ve suçlamanın Türkiye’yi, Ortaçağ Avrupa’sının karanlıklarına, bugünkü konumuyla Afganistan, Suriye, Irak’ta yaşanan çağdışılığa götüreceğini savunan Tüzer, şöyle konuştu:

"Sanat icra ederek, insanların gönüllerine hak, hakikat, tefekkür, irfan gibi güzel manalar uyandırmaya çaba gösteriyorum. Mesleğime ve imam sıfatıma zerre kadar leke getirmedim. Görevimi onurla icra ediyorum. Yaptığım müzikle uğraşmamın temel nedeni, popüler kültürden, müzikten, sanattan, sinema, tiyatro ve sosyal medyadan kopuk yaşayan bazı kesimlerin rock müziğine aşık olan, kendini onunla ifade eden milyonlarca gence ulaşabilmek, onları kendi mana değerlerimizle tanıştırmak ve sevdirmek. Rock müzikle ulvi yola davet ulaştırıyorum. Ben dedesi, babası imam olan bu yolda eğitim alan bir insanım. Bu yolda bana gösterilen hoşgörüye bir kez daha teşekkür ediyorum."

22 Haziran’da konser verecek

Amerika’da faaliyet gösteren ’CC Hennix and The Chora(s)san Time-Court Mirage’ grubunun daveti üzerine New York’ta Brooklyn Issue Project Room’da özel davetlilerden oluşan bir grupla geçen nisan ayında konser verdiğini hatırlatan Tüzer, 22 Haziran’da ise Antalya’nın Finike İlçesi’nde 26’ncı Finike Festivali kapsamında konser vereceğini söyledi.