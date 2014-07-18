Diyanet'ten Hz. Muhammed'in 'gurura kapıldığını söyleyen' Ala'ya: Kasıtlı söylenmemişse cahilce!

Diyanet Alo Fetva Hattı'nın, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Hz. Muhammed'e atfen "gurura kapıldı" sözlerini, "bilinçliyse küfür, kasıtlı söylenmemişse cahilce bir konuşma" olarak nitelendirdiği öne sürüldü.
İçişleri Bakanı Efkan Ala, geçtiğimiz günlerde İstanbul Eyüp'te yaptığı konuşmada Hz. Muhammed’in Mekke fethedildiğinde şehre girerken gurura kapılarak nefsine pay çıkardığını, bu yüzden Allah tarafından uyarıldığını iddia etmişti.
Zaman'ın muspethareket.com internet sitesinin haberine dayandırdığı bilgiye göre, bu açıklama Diyanet Alo Fetva Hattı'na soruldu. Sitedeki habere göre Diyanet “Peygamber gurura kapıldı, biz kapılmadık” ifadesi hakkında şu fetvayı verdi:
'Efkan Ala'ın tevbe etmesi gerekir'
“Allah, O’nun gururunu ta anadan doğma kırmış, temizlemiş. Peygamberde böyle bir gurur meselesi yoktu. Yanlış, yanlış; kasıtlı söylediyse iftiraya kadar gider. Kasıtlı değil de böyle avamın konuştuğu şekliyle genel bir konuşma yaptı ise bilmeden cahilce yapmıştır, Allah (cc) affetsin deriz. Tevbe etmesi gerekir. Pişman olacak, bir daha yapmayacak onu.”
'Allah affetsin diyoruz'
“Kasıtlı ise daha tehlikeli, Peygamber”e sen iftira ediyorsun. Peygamberler vatandaşına dini tebliğ ederken ne diyorlardı? 'Bu iftiracı, yalancı' diyorlardı. Ve onun yüzünden toplumlar ceza yemiştir. Yanıltıcı ve günah bir şeydir. Peygamberler her türlü gururdan, enaniyetten, ucubiyetten, günahlardan korunmuştur. O’nu, Allah koruyor. Onu söyleyenler kimse, umarım yanlışlıkla söylemiştir, hataen söylemiştir. Allah affetsin diyoruz.”