Efkan Ala: Allah gurura kapılan Hz. Mumammed'i ikaz etti!

AKP Gençlik Kolları tarafından İstanbul Eyüp’te düzenlenen ‘AK Üniversiteliler Sahur Programı’na katılan İçişleri Bakanı Efkan Ala, Hz. Muhammed’in Mekke’nin fethi sırasında gurura kapıldığını ve Allah tarafından uyarıldığını iddia etti.

İçişleri Bakanı Efkan Ala AKP Gençlik Kolları tarafından İstanbul Eyüp’te düzenlenen ‘AK Üniversiteliler Sahur Programı’na katıldı.

Zaman’da yer alan habere göre, programda konuşan Ala, “Peygamberimiz Mekke’yi fethedip oraya girerken muhtemelen tabii şimdi buradan biz çıktık, geri geldik ve Mekke’yi fethettik, insanlar fevç fevç İslam’a giriyorlar. Muhtemelen kendisine bir pay çıkardı oradan. Bakın biz böyle bir medeniyetin, böyle bir inancın temsilcileriyiz. İnsanın biraz gururlanması doğal bir şeydir, insanidir. Ama hemen ikaz ediliyor. ‘İstiğfar et, Allah tövbeleri çokça kabul edendir.’ Onun için biz kendimize pay çıkarmıyoruz başörtüsü yasağını kaldırdık diye. Allah yaptı diyoruz. Kuran’ı Kerim’i her yere askeri okullar dahil biz sokmadık. Kendisi yaptı, bizi de onunla imtihan etti” dedi.

İlahiyatçı Çapan: Efendimiz’e gurur nispet etmek çok büyük gaflet

Öte yandan İlahiyatçı Yard. Doç. Dr. Ergün Çapan, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın Hz. Muhammed hakkında kullandığı ifadeleri eleştirdi. “Peygamberleri gurur gibi nefsi duygularla değerlendirmek çok büyük gaflet” diyen Çapan, Ala’nın söz konusu ayeti yanlış yorumladığının altını çizdi:

“Efendimiz’in gurura kapıldığını söylemek, O’nu hiç tanımamak demektir. Zira o Mekke’ye çok mütevazı şekilde girmiştir. Öyle ki tevazudan başı devesinin hörgücüne değiyordu. Birçok insan Efendimiz’deki o tevazuyu görerek Müslüman olmuştur. Mekke’nin fethinden sonra nazil olan Nasr Suresi’nde Rabb’imiz ‘İstiğfar et, Allah tövbeleri çokça kabul edendir’ sözünü Efendimiz için değil, tüm ümmeti için söylemiştir. Müslümanların şükretmesini emreden bir ayettir. Efendimiz’i uyarı niteliği taşımaz.”