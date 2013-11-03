Diyanet'ten fetva: Dövme caiz değil, küpe mekruh, saç uzatılabilir

Günlük yaşama dair vatandaşlardan gelen soruları değerlendiren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, dövme yaptırmanın caiz olmadığına hükmetti. Fetvada erkeklerin küpe takmasının mekruh olduğu belirtilirken, saç uzatmada bir sakınca olmadığı kaydedildi.

'Dövme yaptırmak caiz midir?' şeklindeki bir soruyu cevaplandıran Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, dövme yaptırmanın haram olduğuna hükmetti. 'Erkeklerin küpe takması caiz midir?' sorusuna da 'Erkeklerin küpe takması mekruhtur' cevabı verdi.

Günlük yaşama dair vatandaşlardan gelen soruları değerlendiren Dinayet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, dövme yaptırmanın caiz olmadığına hükmetti. Kurul, kararında; vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövmenin, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye adeti olduğuna dikkat çekti.

Dövme yaptırmanın sağlık açısından da zararlı olduğuna dikkat çekilen kurul açıklamasında, "Sağlık açısından zararlı olduğu gibi, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim, dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisa 4/119). Hz. Peygamber (s.a.s.), süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinde uzak olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir." ifadeleri yeraldı.

'Erkeklerin küpe takması mekruh'

Bir vatandaşın 'Erkeklerin küpe takması caiz midir?' şeklindeki soruyu da cevaplandıran Din İşleri Yüksek Kurulu, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) döneminden itibaren bu güne dek kadınların süslenmek amacıyla küpe kullanıldığı hatırlatıldı.

Kulak deldirip küpe takmanın Müslümanların genel örfünde kadınlara ait bir süslenme tarzı olarak kabul gördüğüne işaret edilen açıklamada, "Müslüman erkeklerin ise kadınlara has süs eşyalarını kullanmaktan uzak durmaları gerekir. Zira Peygamberimiz (s.a.s.), 'Kadınlara benzemeye çalışan erkekler ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlar Allah'ın rahmetinden uzak olsun' (Buhari, Libas, 61-62) buyurmuştur. Bu ve benzeri uyarılar sebebi ile İslam alimleri, erkeklerin küpe gibi kadınlara özgü takıları takmalarını tahrimen (harama yakın) mekruh saymışlardır." denildi.

'Erkeklerin saç uzatmasında sakınca yok'

Erkeklerin saçlarını uzatmasının helal olup olmadığını soran vatandaşa da cevap veren Yüksek Kurul, saçı temizlemek, taramak ve koku sürmenin Hz. Peygamber (s.a.s.)'in teşvik ettiği hususlardan olduğunu hatırlattı. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 'Saçı olan kişi bakımına özen göstersin' hadisine dikkat çekilen açıklamada, saçların temizliğine dikkat etmek şartıyla erkeklerin saçlarını uzatmalarında ve dilediği şekilde taramalarında dinen bir sakınca olmadığının altını çizdi.