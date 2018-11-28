'Diyanetten arıyoruz' diyerek 30 bin kişiyi 2 milyon dolandırdılar

İstanbul'da, çağrı merkezi kurup dini kitap satma vaadiyle 30 bin kişiyi arayarak 2 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi. Aradıkları kişilere dini kitap yerine boş kağıt gönderdikleri belirlenen çetenin lüks yatlarda eğlenerek vurgun paralarını harcadıkları ortaya çıktı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çağrı merkezinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adını kullanarak arama yapan ve vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar ederek satış yaparak kazanç elde edildiğini belirledi. Polis ekipleri 8 ay boyunca yaptığı fiziki ve teknik takiple şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin 'Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan arıyoruz', 'Hayır kurumundan arıyoruz' gibi bahanelerle 30 bin kişiye ulaşarak bu kişilere dini kitaplar ile gül kokulu tespih satarak 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıklarını ortaya çıkarttı.

Çağrı merkezlerine şüphelilerin adreslerine operasyon

Siber polis, Adnan S.'nin liderliğini yaptığı şebekeye yönelik Bağcılar ve Bahçelievler'de bulunan çağrı merkezlerine ve şüphelilerin kullandıkları çeşitli adreslere geçtiğimiz hafta baskın düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında ünlü ilahi sanatçısı Mehmet S.'nin de bulunduğu 31 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri, çağrı merkezinin de aralarında bulunduğu adreslere geçtiğimiz hafta yaptığı baskında 49 cep telefonu, 50 sim kart, 66 laptop, 12 harddisk, 3 flash bellek, 8 hafıza kartı ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirdi.

Şebeke lideri ve yöneticileri tutuklandı

Emniyetteki işlemleri önceki gün tamamlanan 31 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden şebeke lideri olduğu iddia edilen Adnan S. ile şebeke yöneticileri olduğu ileri sürülen Emrah B., Birkan A. ve Fatime Sabriye Ö. tutuklandı. 26 şüpheli ise adli kontrol talebiyle 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin lüks yaşamları

Şüphelilerin elde ettiği paralarla şebeke lideri Adnan S.'ye 25 Eylül'de bir yatta lüks yaptıkları doğum günü kutlaması ve şüphelilerin daha sonra yurtdışında bulunan eğlence merkezlerinde vakit geçirmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntülerde ortaya çıktı. (DHA)