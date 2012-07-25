Diyanet'ten '70 dakika fazla oruç' iddialarına yanıt geldi

Diyanet'ten "70 dakika fazla oruç tutuluyor" iddialarına yanıt geldi. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Halkımız, namaz vakitleri konusunda hiçbir tereddüt yaşamadan ibadetlerini gönül huzuru içerisinde yapmaya devam edebilirler" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oruç saatlerini gösteren imsakiyesinde imsak vaktini yanlış hesapladığı öne sürüldü.

Diyanet’in imsak vaktini yanlış hesapladığını öne süren Süleymaniye Vakfı Başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, “Diyanet’in imsak vakti 03.53, bizimkisi ise 05.04. Arada 70 dakikalık fark var. Biz büyük bir ekiple hesaplamayı yaptık. Gecenin ortasında ezan okunurmu?” diye sordu.