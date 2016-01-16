Diyanet'te o fetvaları verenler açığa alınmış

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu’nun, 'bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması'na ilişkin soruya verdiği cevaba ilişkin olarak, “Güvenlik birimleri araştırdı. Biz ilgili arkadaşları, ihmali olan arkadaşları soruşturmanın selameti açısından açığa aldık” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, önceki akşam TRT Haber, TRT Diyanet ve TRT Avaz’ın ortak yayınına katıldı. Görmez, “Öz kızını öperken şehvet duymanın nikâha etkisi olur mu?” sorusuna verildiği iddia edilen fetvayla ilgili özetle şunları söyledi: “Diyanet İşleri Başkanlığı’na bu seviyede bir yıpratma, bir itibarsızlaştırma hiç olmadı. Bizi bütün babalarımıza, bütün kızlarımıza, bütün annelerimize, bütün ailemize mahcup etmeyi hedefleyen bir iftiradır bu.”

“Din İşleri Yüksek Kurulu’na mail yoluyla 13 soru sorulmuş. 13’ün 12’sinde standart cevabımız olmuş; ‘Bir sapkınlıktır, müşahade altına alınması gerekir’ demişiz. Doktora işaret etmişiz. Tabii azabı da göstererek, günah olduğunu da ifade ederek.”

“Yanlış tercüme”

“Din İşleri Yüksek Kurulu tecrübelidir. Hukuku ilgilendiriyorsa konu, sadece fetvayı vermez, hukuku da gösterir. Burada da tıbbı gösteriyor. Birinde de uzmanların hükmü inşa ederken istifade ettiği tarihteki bilgi notları var. O notlar içerisinden iki Arapça alıntının ve alıntıların yanlış Türkçe tercümelerinin sadece bir yerde cevabın içerisine derecelendiğini görüyoruz. Teknik bir hata mıdır? Bu bir kasıt mıdır? Güvenlik birimleri araştırdı. Biz ilgili arkadaşları, ihmali olan arkadaşları soruşturmanın selameti açısından açığa aldık.”