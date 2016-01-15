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Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'ensest fetvası' açıklaması: İslamofobik nefret içeren gayri ahlaki haber mühendisliği

"Sıradan, aklını ve ahlakını yitirmemiş hiçbir insan bunu demez"

15 Ocak 2016 01:15

Başkanlığını yaptığı Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu'nun, "bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması"na ilişkin bir soruya verdiği cevapla enseste kısmi izin vermesiyle ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Bu İslamofobik bir nefret içeren gayri ahlaki bir haber mühendisliğidir" dedi.

Diyanet'in fetva sitesinde yayınlanan "Öz kızını öperken şehvet duymanın nikaha etkisi olur mu?” sorusu ve buna verilen cevap 8 Ocak'ta Birgün gazetesinin haberi üzerine büyük tepki çekmiş, soru ve cevap silinmiş, ardından site kapatılmıştı. Kurum soruyu "sabotaj" diye nitelemiş, “Din İşleri Yüksek Kurulumuzun böyle bir fetvası kesinlikle olmamıştır, olmaz, olamaz" savunmasını yapmıştı.

8 Ocak akşamı bir haber kanalında önceden planlanan bir programa katılmayı son anda iptal eden Görmez, o günden bu yana konuyla ilgili olarak ilk kez konuştu.

 

 

Diyanet TV'de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet'in "itibarsızlaştırma kampanyasına" hedef olduğunu savundu ve "Bu İslamofobik bir nefret içeren gayri ahlaki bir haber mühendisliğidir" dedi. Haberin "Vatikan'ın yanı başında İtalya'nın en büyük gazetesinde" manşet yapıldığını, Arapçaya çevrilerek Arap coğrafyasında da yayınlandığını belirten Mehmet Görmez, "Sıradan, aklını ve ahlakını yitirmemiş hiçbir insan İslam dini aile içinde şunu caiz görüyor demez" dedi.

ÖDP İzmir İl Örgütü kadın üyeleri, Diyanet'in 'bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması'na ilişkin bir soruya verdiği skandal cevapla enseste kısmi izin vermesi nedeniyle başta Diyanet İşler Başkanı Mehmet Görmez olmak üzere tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

 

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