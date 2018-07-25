Diyanet'in, "Dünyayı melekler taşıyor ve döndürüyor" dergisi Meclis gündeminde

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından süreli olarak yayımlanan Aile dergisinin, temmuz sayısında yer alan “Dünyayı melekler taşıyor ve döndürüyor” ifadesinin yer aldığı bir yazıyı Meclis gündemine taşıdı. Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, “Batı dünyasının uzay araştırmalarını ilerlettiği, Mars’a koloni kurulmasına kısa süre kaldığı bugünlerde Ortaçağda kalmış bu düşüncelerin çocuklara öğretilmesini doğru buluyor musunuz?” diye sordu.

Antmen’in önergesi şöyle.

-Böyle bir anlayışla çağdaş, ilerici ve dünyayı yakalayan bir nesil oluşabileceğine inanıyor musunuz? Batı dünyasının uzay araştırmalarını ilerlettiği, Mars’a koloni kurulmasına kısa süre kaldığı bugünlerde Ortaçağda kalmış bu düşüncelerin çocuklara öğretilmesini doğru buluyor musunuz?

-Sorumlular hakkında Laikliğe ve çağdaş eğitim anlayışına aykırı davrandıklarından dolayı herhangi bir idari soruşturma açılması düşünülmekte midir?

-Konuyla ilgili gelen şikayet ya da eleştiri bulunmakta mıdır? Bu şikayet ve eleştiriler ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından alınmıştır? Değerlendirmeleri ne zaman yapılacaktır?